亞洲技能競賽登場 49名國手將展台灣技能實力

2025亞洲技能競賽今天開幕，這是台灣暌違32年再度獲得國際性技能賽事的主辦權，台灣將有49名國手在44個職項出賽，向國際展現台灣技能實力。

2025亞洲技能競賽將於26日至30日在台北南港展覽館舉行，這次競賽共有來自31國共321名的選手參賽，競賽項目共有44個職項，其中台灣共有49名國手會在44個職類展現技藝。

勞動部長洪申翰今天表示，台灣再度取得國際競能賽事的主辦權，代表台灣的技能實力受到國際肯定，勞動部也利用這次賽會，從籌備、選手準備等，盼進一步提升產業技術能力人才的質跟量。

洪申翰也向國手喊話，能用自己最擅長的能力在自己故鄉發光發熱是一件讓人非常興奮、幸福的事情，「好好把握、享受比賽」，不管最後結果如何，在技能競賽裡面不會有輸家，因為能累積自己實力然後能夠為未來的產業累積人才，一定都是贏家。

勞動部表示，這次競賽全程免費開放民眾參觀，所有44個技能職類的競賽將分布於南港展覽館一館1樓及二館1樓、4樓。

其中，一館主要聚焦「資訊與通訊技術、營建技術、運輸與物流」等類群；二館則匯集「製造工程技術」以及「社會與個人服務、藝術與時尚」等類群。

勞動部也說，為了讓民眾從「做中學」感受技能魅力，現場也特別規劃兩大互動展區，包含「FORMOSA科技之島」及「Try a Skill技能體驗站」，展區中有豐富多元的體驗活動，民眾不僅能體驗AI科技、挑戰趣味闖關，還有機會帶回亞洲賽限定紀念品與多項精美好禮。

另外，為了促進更深度的技能交流，勞動部也將於11月27日競賽首日舉辦「2025國際技能教育研討會」，邀集國內外產官學界專家，共同探討未來技能發展趨勢與新興挑戰。