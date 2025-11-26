快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

亞洲技能競賽登場 49名國手將展台灣技能實力

中央社／ 台北26日電

2025亞洲技能競賽今天開幕，這是台灣暌違32年再度獲得國際性技能賽事的主辦權，台灣將有49名國手在44個職項出賽，向國際展現台灣技能實力。

2025亞洲技能競賽將於26日至30日在台北南港展覽館舉行，這次競賽共有來自31國共321名的選手參賽，競賽項目共有44個職項，其中台灣共有49名國手會在44個職類展現技藝。

勞動部洪申翰今天表示，台灣再度取得國際競能賽事的主辦權，代表台灣的技能實力受到國際肯定，勞動部也利用這次賽會，從籌備、選手準備等，盼進一步提升產業技術能力人才的質跟量。

洪申翰也向國手喊話，能用自己最擅長的能力在自己故鄉發光發熱是一件讓人非常興奮、幸福的事情，「好好把握、享受比賽」，不管最後結果如何，在技能競賽裡面不會有輸家，因為能累積自己實力然後能夠為未來的產業累積人才，一定都是贏家。

勞動部表示，這次競賽全程免費開放民眾參觀，所有44個技能職類的競賽將分布於南港展覽館一館1樓及二館1樓、4樓。

其中，一館主要聚焦「資訊與通訊技術、營建技術、運輸與物流」等類群；二館則匯集「製造工程技術」以及「社會與個人服務、藝術與時尚」等類群。

勞動部也說，為了讓民眾從「做中學」感受技能魅力，現場也特別規劃兩大互動展區，包含「FORMOSA科技之島」及「Try a Skill技能體驗站」，展區中有豐富多元的體驗活動，民眾不僅能體驗AI科技、挑戰趣味闖關，還有機會帶回亞洲賽限定紀念品與多項精美好禮。

另外，為了促進更深度的技能交流，勞動部也將於11月27日競賽首日舉辦「2025國際技能教育研討會」，邀集國內外產官學界專家，共同探討未來技能發展趨勢與新興挑戰。

勞動部 洪申翰 物流

延伸閱讀

台灣勞工可以周休三日？ 勞動部長洪申翰：仍在蒐集意見

洪申翰：全勤獎金屬工資 勞工請病假應按比例扣

洪申翰：政府不會讓勞保倒 撥補入法可望三讀

勞動部明定病假權 勞工請病假不超過十天不得有不利待遇

相關新聞

東北季風持續影響！今晚起「3地雨勢明顯」 周五低溫下探14度

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起至明天降雨機率增加，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較...

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜...

陳志金力挺修醫美特管法 不解民眾怎將身體交給直美：根本沒當一天醫師

衛福部擬修法要求醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）不得從事醫美手術，引發醫界論戰。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志...

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤...

指陸「螺獅粉」、「辣條」等以漏洞輸台 監委申請自動調查

中國大陸的螺獅粉、辣條等小吃近期成熱門食品，不過遭質疑恐有影響健康問題。監察委員林文程、田秋堇認為，這些以小型包裹機制輸...

拚觀光出招！十分等3車站 台鐵擬最快29日起試辦鐵軌放天燈

依現行規定，在鐵軌上放天燈是違法行為，但為兼顧觀光發展，台鐵預計最快從29日起到明年1月底的每個週末，在十分站先試辦開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。