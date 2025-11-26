指陸「螺獅粉」、「辣條」等以漏洞輸台 監委申請自動調查

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察委員林文程、田秋堇指出，中國大陸的螺獅粉等產品以小型包裹機制輸入台灣，疑似規避查驗。圖為金門岸巡隊查扣走私大陸螺獅粉。圖／金門岸巡隊提供
中國大陸的螺獅粉、辣條等小吃近期成熱門食品，不過遭質疑恐有影響健康問題。監察委員林文程、田秋堇認為，這些以小型包裹機制輸入台灣，疑似規避查驗，為維護國民健康及避免造成豬瘟疫情破口情況，已申請自動調查。

林文程、田秋堇指出，近年中國透過抖音等社群台宣傳炒作一波波爆紅的中國食品，吸引民眾透過網路購入，如「蠟瓶糖」、「螺獅粉」、「辣條」、「麻辣花生」等，但恐含過量添加物且未經許可；這類食品是類小型食品物資未經食品查驗及許可輸入，即透過交寄快遞、物流業者來台。

兩位監委說明，按衛生福利部108年4月16日公告訂定「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」，就輸入食品及相關產品符合供自用及一定金額、數量條件者得免查驗，但據審計部113年度中央政府總決算審核報告指出，部分民眾藉由個人自用免申請輸入查驗制度，頻繁輸入巨量食品，顯不合常理，似乎已產生部分人士藉此機制規避查驗情況。

兩位監委表示，這些食品利用免查驗的漏洞違法輸入，於網路購物平台、夜市等販售，為維護國民健康及避免造成豬瘟疫情破口，要了解我國輸入食品相關查核管理機制與查處措施為何，權責主管機關相關檢核標準及管制作業有無闕漏不足之處？有無相關緊急應變措施？這都有必要進一步瞭解之必要，因此已申請自動調查。

監察院。圖／本報系資料照片
