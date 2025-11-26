台灣角川邀森薰、入江亞季訪台 首站逛書店買台漫

在台灣角川邀請下，創作「姊嫁物語」的日本漫畫家森薰還有創作「群青學舍」的日本漫畫家入江亞季，日前赴台與台灣漫畫家交流，2名漫畫家抵台後首先就去逛書店，還購買台漫帶回日本。

台灣角川今天發布新聞稿表示，22日在台北文創舉辦「日本漫畫家森薰＆入江亞季漫畫講座」，講座採VIP邀請制，共超過50組台灣漫畫家與產業領域重要人士到場參與，進行台日創作者深度對談與創作經驗分享。

森薰在2005年曾獲日本文化廳所頒布的藝術祭漫畫部門優秀獎，代表作包含「姊嫁物語」、「艾瑪」、「雪莉」等。入江亞季則在2004年7月以Albertina正式出道，代表作包含「群青學舍」、「回聲之谷 王立大學騷亂劇」、「偕雲前往北北西」等。

活動中，森薰與入江亞季於現場作畫同時接受問答，分享當初成為漫畫家的契機，森薰說，自己平時會看很多漫畫也喜歡畫圖，久而久之也開始嘗試創作；而入江亞季則是自高中開始創作漫畫一直到現在，2人現今1天創作時間都達10小時以上。

2名漫畫家在抵達台灣首日行程就是迫不及待先去逛漫畫書店，並在講座中透露，2人興奮購買很多台灣原創漫畫想帶回日本學習參考。森薰則說，有機會跟台灣的漫畫家見面交流真是太好了，但一想到要在這麼多厲害的老師面前作畫，就覺得好害羞。

入江亞季表示，平常自己都有在關注台灣老師們的作品，覺得台灣的漫畫作品題材非常獨特又多元，像是宗教主題的故事真的非常有趣，也學習到很多。