天涼好泡湯 觀光署呼籲認清溫泉標章

中央社／ 台北26日電

東北季風報到，近來有感降溫，泡湯的季節來了，交通部觀光署表示，目前全台共有421家旅宿業及浴室業有獲得溫泉標準，呼籲旅客泡湯要認明標章，才能保障泡湯品質。

觀光署推行「溫泉標章」，由地方政府依據溫泉法相關規定，針對溫泉場所溫泉水權、泉質進行審查經合格通過後所核發認證。

根據觀光署統計，截至目前有421家旅宿業及浴室業獲得溫泉標章，民眾可上「台灣旅宿網」，就能輕鬆找到具有溫泉標章的合法旅宿。

觀光署表示，台灣因為地理環境特殊，整體面積雖然不大，卻有著豐富的溫泉資源，從冷泉、熱泉、濁泉到海底泉，各式各樣的泉質應有盡有，品質更不輸日本。

觀光署介紹，台灣19大溫泉區各有不同特色，從北部的金山、陽明山、烏來到北投，東部的礁溪、瑞穗、安通到知本，南部的關子嶺、四重溪與中部的谷關及泰安等溫泉名勝，泉質橫跨青磺、硫磺、碳酸、泥漿與鹽泉等多樣體驗，對許多國內外旅客而言，泡湯早已不僅是放鬆身心，更是一種「旅程體驗」。

溫泉 觀光署 浴室

