樂天義賣球衣送暖失依兒少 啦啦隊女孩親挑耶誕禮

樂天球團送暖失去家庭依靠的兒少，將義賣球衣，所得捐給忠義基金會，樂天啦啦隊女孩林穎樂、琳妲也幫忙挑選耶誕禮物。

樂天啦啦隊女孩林穎樂、琳妲今天下午在新店裕隆城YODEE優迪門市，幫忠義基金會安置家園中的失依兒少，依年齡與喜好，預先挑選耶誕禮物，並寫下祝福卡。

琳妲為凌凌寶寶（化名）選粉紅色餐具組合，用一日三餐不可或缺的日用品傳遞祝福，希望凌凌寶寶平安長大。穎樂幫喜歡戶外活動的1歲小杰選擇了墨鏡，希望每一次戶外活動都能夠帥氣向陽。

琳妲說，挑禮物的過程發現，現在小朋友很幸福，禮物的選擇五花八門，身為公眾人物更有責任要去關心被社會忽略的孩子，發揮影響力，提供失依兒像家人一樣的支持。面對始終渴望被愛的失依兒，此次「樂愛孩子」公益行動，能讓更多需要被幫助的孩子感受到社會溫暖，一圓想家的夢。

忠義基金會說，樂天桃猿球團聽聞基金會在桃園要建兒少福利園區，盼社會支持，決定捐贈50件球衣義賣，所得全部捐給忠義基金會投入園區興建經費。

忠義基金會說，樂天球團義賣的球衣，是9月27至28日樂天桃猿年度盛典「辣酷甜趴」主題日當天，所有參與球員暨啦啦隊員，包括：陳晨威、林立、林政華、河智媛、曲曲等人球衣共50件。

忠義基金會長期服務0至18歲失依兒少，為國內少有收容0至3歲嬰兒的專業安置家園，長年以分齡家園安置教養，陪伴超過8000名弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助900名以上孩子找到願意承諾照顧的收養家庭。

忠義基金會希望民眾響應樂天桃猿球衣公益，支持「忠義兒少福利園區」興建計畫，專案認助網頁https://cybaby. eoffering.org.tw/contents/goods。