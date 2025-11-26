快訊

東北季風持續影響！今晚起「3地雨勢明顯」 周五低溫下探14度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚起至明天降雨機率增加，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較明顯，但受到輻射冷卻作用影響，周五至周六清晨低溫下探14度。聯合報系資料照

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起至明天降雨機率增加，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較明顯，但受到輻射冷卻作用影響，周五至周六清晨低溫下探14度，下周一起再有另一波東北季風增強。

曾昭誠說，這波東北季風持續影響到周五，今晚起至明天（26、27日）各地降雨機率高，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較為明顯，有局部短暫降雨，但雨勢不大；周五（28日）雨勢趨緩，各地為多雲到晴，僅中南部山區、恆春半島有零星降雨，周五過後水氣更加減少。

周末（29、30日）東北季風減弱，各地多雲到晴，白天氣溫回升，日夜溫差大，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨；下周一（12月1日）另波東北季增強，並持續影響到下個周末，下周一至下周三水氣不多，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。

溫度部分，曾昭誠指出，明天有另股東北風補強南下，明天入夜至後天清晨有一波低溫，其中明天北部低溫約18至21度，中南部23至25度；周五清晨至周六清晨溫度更低，低溫約16至19度，但因環境轉乾，受到輻射冷卻作用影響，局部地區低溫再降1至2度。

下周一另波東北季風增強，並持續影響到下個周末，曾昭誠表示，下波東北季風強度不如這波強，各地低溫約18至21度。

東北季風 低溫 恆春 氣象署 氣溫

