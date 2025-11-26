拚觀光出招！十分等3車站 台鐵擬最快29日起試辦鐵軌放天燈

快訊

中央社／ 台北26日電
依現行規定在鐵軌上放天燈違法，但為兼顧觀光發展，台鐵預計最快從29日起到明年1月底的每個周末，在十分站先試辦開放旅客放天燈。圖／新北市觀旅局提供
依現行規定，在鐵軌上放天燈是違法行為，但為兼顧觀光發展，台鐵預計最快從29日起到明年1月底的每個週末，在十分站先試辦開放旅客放天燈；至於平溪站、菁桐站則由平溪區公所框定範圍後，由台鐵審議公告試辦時間跟範圍。

在十分及平溪等車站放天燈活動深受國內外旅客喜愛，但根據現行法令，若在鐵軌上放天燈是違法行為，若被民眾檢舉，可依鐵路法處新台幣1萬元以上到5萬元以下罰鍰。

日前擁有20萬訂閱數的網紅「菜苔苔與菜生生」發布道歉影片，內容提到日前到十分老街拍攝旅遊影片，卻遭到民眾檢舉在軌道上放天燈，被開罰新台幣1萬元。影片中提到當時許多人都在放天燈，而業者則引導他們到軌道上放天燈，他們都是遵從業者指示，沒有想太多，但卻被員警告知已經違反鐵路法。

平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、路基流失等情形，到明年1月30日前全區間停駛，因此相關單位規劃從29日起到明年1月底選定適當時間試辦開放十分、平溪、菁桐3個車站的鐵軌範圍，讓旅客放天燈，不用擔心違反鐵路法規定。

相關人士透露，十分站先從29日起到明年1月底適逢每週六跟週日開放；至於平溪站、菁桐站開放範圍跟時間，則要等平溪區公所框定後送交給台鐵公司審查再研議開放。

觀光署表示，公告試辦後將會協助向旅客宣導在軌道放天燈的開放時段跟路段。

