去年碳盤查登錄完成 列管事業2024年直接溫室氣體排放較前年減1.7%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，列管事業去年度直接溫室氣體排放量較2023年減少1.7%。示意圖。聯合報系資料照
環境部表示，列管事業去年度直接溫室氣體排放量較2023年減少1.7%。示意圖。聯合報系資料照

環境部今表示，依據「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」公告列管的事業，2024年共計303家公司（562廠），皆已如期完成年度溫室氣體排放量盤查登錄及查驗作業。列管事業去年度直接溫室氣體排放量較2023年減少1.7%；能源間接溫室氣體排放量則較2023年減少2.7%。

環境部說明，2024年列管廠數合計增加9廠，增加原因主要為部分工廠營運量增加致溫室氣體排放量達管制門檻及新廠營運。去年列管事業排放的主要行業別上，在直接排放方面，主要來自製程與燃料燃燒，其中以電力及燃氣供應業貢獻最高，占直接排放總量57%；製造業中則以基本金屬製造業13%、化學材料及肥料製造業13%、石油及煤製品製造業9%等為主要排放來源。

至於主要反映用電的能源間接排放，電子零組件製造業排放量最高，占間接排放總量48%，化學材料及肥料製造業31%次之，基本金屬製造業9%等位居第三。

環境部強調，2025年盤查資料將是碳費徵收基礎。明年繳交碳費時，將以事業今年度的溫室氣體排放量盤查及查驗結果為依據，再依其適用的碳費費率進行徵收，實際碳費徵收對象仍須視明年申報盤查結果決定，若以2024年度應辦理盤查登錄及查驗對象評估，符合碳費收費辦法規定者共有465廠（247家公司）。

2024年列管事業直接及間接排放量的行業別分布。圖／環境部提供
2024年列管事業直接及間接排放量的行業別分布。圖／環境部提供
2023年及2024年列管事業家數、排放源數量及排放量比較。圖／環境部提供
2023年及2024年列管事業家數、排放源數量及排放量比較。圖／環境部提供

碳費 環境部 本金

