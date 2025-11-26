快訊

4度延期後 福衛八號首顆衛星齊柏林敲定27日凌晨升空

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
福衛八號首顆衛星齊柏林模擬圖。圖／國科會提供
福衛八號首顆衛星齊柏林模擬圖。圖／國科會提供

經四度延後發射，國家太空中心表示，福衛八號首顆衛星齊柏林預計台灣時間27日凌晨2時18分，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。太空中心Facebook與YouTube頻道同步直播，邀民眾一起見證。

台灣第一個自製星系「福爾摩沙衛星八號」（簡稱福衛八號）的第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A），是賴清德總統為紀念紀錄片《看見臺灣》已故導演齊柏林關懷人文、守望台灣環境的精神，今年5月蒞臨太空中心視導衛星整備測試進度時，將FS-8A命名為「齊柏林衛星」。福衛八號計畫自2019年起，歷經3任計畫主持人接力與重重關卡，於今年8月通過運送前審查、10月運送至美國加州整備。

國科會表示，乘載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆臺灣的立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後，約台灣時間凌晨4時38分至4時41分之間，進入任務軌道。

國科會表示，福衛八號星系由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系布建完成。相較2017年升空的台灣首顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。

國科會表示，針對該班次火箭發射，以及齊柏林衛星的升空及入軌，國科會及國家太空中心（TASA）將透過facebook粉專及TASA的YouTube頻道，於27日凌晨2時起，搭配SpaceX發射畫面，同步製作直播節目，內容涵蓋火箭與衛星科普知識講解、福衛八號計畫歷程回顧、產業代表訪談等，歡迎國人共同關注。

國科會表示，齊柏林衛星將與後續福衛八號衛星，構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。

福爾摩沙衛星 福衛八號

