一進室內就塌？細軟髮族最痛苦時節 專家授8招「蓬鬆保命法」

秋冬交替，不少細軟髮族群最怕的不是氣候變化，而是「髮根撐不起來」。有網友在論壇分享，自己每天早上在家吹出好的蓬度，但一下樓遇到冷風，髮尾又乾又澀；進入溫暖的辦公室後，頭皮開始出油、髮根逐漸扁塌，形成「外乾內油」的尷尬狀態，也讓她忍不住向網友求救。

貼文曝光後，不少人表示「情況完全一樣」，建議可從調整洗髮產品、造型方式著手。也有使用者分享實測經驗，包括選擇控油洗髮品、使用蓬鬆噴霧、靠吹整技巧固定髮根等方式，都是他們維持蓬度的方法。

根據「VOGUE TAIWAN」分享，不少髮型師整理出細軟髮在秋冬保養與吹整時需要注意的8個重點。

1.洗髮一定要沖乾淨

專業髮型師指出，細軟髮容易塌，是因為任何殘留物都會提高重量，因此洗髮精務必確實沖淨。產品選擇上不必避免護髮素，但需挑輕盈型，避免增加負擔。

2.用廚房紙巾去水分，加速吹乾效率

先以紙巾貼住濕髮吸走多餘水分，可減少吹髮時間，也能避免因水分滯留讓髮根更難撐起來。

3.髮根必須吹到全乾，千萬不要自然乾

吹整順序建議「先頭皮、再髮身」。吹到全乾才能讓髮根站起來；若自然乾或只吹八分乾，蓬度很快會下滑。

若是捲髮，建議搭配烘罩抬高髮根方向吹乾。

4.借助梳子抬高髮根，效果更持久

不少造型師會使用三排尖齒梳，先將髮根托起，再用吹風機固定蓬度；傳統排骨梳或扁梳也能達到類似效果。

5.利用捲髮器定型

用圓梳吹乾後，可在髮根放上魔鬼氈捲髮器，等頭髮冷卻後取下，就能讓頂部自然撐起。

6.外出攜帶乾洗髮、定型粉

頭皮出油快的族群，可利用乾洗髮或不留白屑的定型粉補救，讓髮根恢復支撐力。

7.有瀏海者建議「逆向吹乾」

瀏海部分向後吹到全乾，落下時會自帶蓬度，不容易貼在額頭上。

8.定期修剪，避免髮長造成下拉感

專家提醒，頭髮越長重力越大，越難營造頂區蓬度。建議適度修出輕層次，維持髮型的彈性。