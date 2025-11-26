快訊

25歲軍人被T91步槍打碎半張臉 三總靠「這技術」重塑整張臉

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰（左）表示，3D列印導入顱顏重建，可精準重塑骨骼結構。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰（左）表示，3D列印導入顱顏重建，可精準重塑骨骼結構。記者廖靜清／攝影

槍傷是極難處理的破壞性創傷，多數病人恐引致長期嚴重的身體殘障，不過，三軍總醫院團隊近日救回一名顱顏碎裂的國軍，利用「虛擬頭骨」3D列印技術拼回整張臉，患者重拾自信，個性也變得開朗。

今年1月，一位25歲軍人使用T91步槍，打中自己的臉部，槍傷使他的鼻骨、額骨全都消失，且面部粉碎並導致腦部外露，情況非常危急。三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰說，該名患者出現的傷勢只有在教科書看過，雖經搶救生命跡象穩定，但後續重建需仰賴新技術。

徐國峰指出，病人的傷勢很複雜，查閱國際文獻資料，極少有相關治療技術與報告，於是團隊討論結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，展開漫長重建歷程。首先清創傷口，接著進行重建以及皮瓣塑型，再加上多次小手術調整皮瓣輪廓，等到臉部的組織穩定後，才進行最後的鼻部重建。

過去傳統顱顏重建手術需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，較難兼顧功能與美學的精確性。徐國峰強調，先運用3D列印模型輔助手術，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性。

除了額鼻骨外，徐國峰說，另運用3D列印技術協助該槍傷患者的下顎重建，透過模板精準校正腓骨移植角度、降低術中調整時間，並依「面部黃金比例」設計植入物的角度，宛如隆鼻的過程，不僅外觀更自然立體，也不影響口腔的咬合功能。

今年1月手術迄今，該名患者歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，徐國峰說，現在他已完全恢復呼吸與進食功能，唯一美中不足的是失去嗅覺功能，因為嗅覺神經因外傷直接受損，為不可逆的毀傷。不過，他的臉上並沒有留下外露傷口，現在也逐漸恢復自信，恢復日常生活。

