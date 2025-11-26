快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

從流浪教師到醫糾關懷社工師 廖珮秀3年處理逾百案還開發APP獲獎

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
41歲的廖珮秀原先為流浪教師，多年前加入台大醫院雲林分院處理醫糾的客服業務，因長期與社工共事，深受其專業特質吸引，邊工作邊讀書考上社工師，至今服務逾10年，獲關懷典範獎。記者翁唯真／攝影
41歲的廖珮秀原先為流浪教師，多年前加入台大醫院雲林分院處理醫糾的客服業務，因長期與社工共事，深受其專業特質吸引，邊工作邊讀書考上社工師，至今服務逾10年，獲關懷典範獎。記者翁唯真／攝影

41歲的廖珮秀原先為流浪教師，多年前加入台大醫院雲林分院處理醫糾的客服業務，因長期與社工共事，深受其專業特質吸引，邊工作邊讀書考上社工師，至今服務逾10年，3年內經手百餘件醫病溝通通報，並開發院內APP讓通報流程更快速，因自己特質適合加上對工作保有熱忱，將持續做下去。

衛福部今舉行114年醫療關懷力典範獎頒獎典禮，表揚長期投入醫療事故關懷與醫療爭議調解、成效卓越的個人團體。頒發關懷典範獎9名、卓越領導獎3名、調解典範獎7名、標竿機構團體獎6家機構及公務績優獎4縣市衛生局。

獲關懷典範獎的廖珮秀表示，先前進入醫院擔任行政助理，負責客訴窗口。長期與社工團隊一起工作，觀察到面對病患與家屬時展現的同理心，因此開始半工半讀成為社工師，一路服務10多年成為一位小主管。

其中2022至2024年逾院內經手百餘件通報案，廖珮秀說，這些案件並非都是有爭議，而是若是有一點警訊，就需要按照院內標準流程通報，由他們跟醫事人員們一同追蹤。畢竟重大傷害、死亡事件，及生產事故等對家庭都是沉重事件。

廖珮秀說，短時間內要承接家屬情緒關懷小組在第一線須承接家屬的強烈情緒，也要照顧醫療同仁的心理負擔，在過程中要給予支持。一直以來覺得持續關懷，事件都會有好結果。

廖珮秀也主責衛福部標竿獎勵計畫，建置潛在醫療爭議通報系統，開發院內APP及網頁表單，提高通報率近6成、訴訟率也首次降至10％以下，滿意度超過9成。廖珮秀說，公立醫院在資訊化上較慢，近年歷任院長積極推動智慧醫療，加上新世代醫護人員已習慣資訊化，若系統不跟上，反而難以及時支援第一線。

廖珮秀說，客訴與醫療爭議需要接收很多資訊，但社工訓練讓她學會把個人情緒與角色區分開來，再加上自身偏向照顧型的特質，使她能在工作過程中獲得好結果時獲得成就感。

社工 情緒

延伸閱讀

苗栗國三女生墜樓身亡 縣府教育處：全力防止憾事重演

UNIQLO捐1.5萬件發熱衣給社工、消防 石崇良指社工有2萬：差額將認購

社工魂…永遠的郭課一生以社工為志業 連靈堂都在「113」

病患訴差點沒命！國軍高雄總醫院遭控醫療疏失 衛生局：調解尚無共識

相關新聞

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜...

陳志金力挺修醫美特管法 不解民眾怎將身體交給直美：根本沒當一天醫師

衛福部擬修法要求醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）不得從事醫美手術，引發醫界論戰。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志...

失智最早徵兆非「健忘」 醫提醒：6種個性改變才是第一道裂縫

國外最新研究指出，真正的第一個警訊其實常出現在「個性與情緒」上。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，許多長者在記憶尚未退化前，就可能已出現焦慮、衝動或冷漠等變化，這些都可能是大腦正在求救的訊號。

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

25歲國軍被T91步槍打碎半張臉 三總靠「這技術」重塑整張臉

槍傷是極難處理的破壞性創傷，多數病人恐引致長期嚴重的身體殘障，不過，三軍總醫院團隊近日救回一名顱顏碎裂的國軍，利用「虛擬...

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

微波爐是家家戶戶廚房必備家電，常常可以幫我們熱飯菜、飲品，非常實用。不過根據國外研究指出，微波爐內藏了超過700種微生物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。