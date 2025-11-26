從流浪教師到醫糾關懷社工師 廖珮秀3年處理逾百案還開發APP獲獎

41歲的廖珮秀原先為流浪教師，多年前加入台大醫院雲林分院處理醫糾的客服業務，因長期與社工共事，深受其專業特質吸引，邊工作邊讀書考上社工師，至今服務逾10年，3年內經手百餘件醫病溝通通報，並開發院內APP讓通報流程更快速，因自己特質適合加上對工作保有熱忱，將持續做下去。

衛福部今舉行114年醫療關懷力典範獎頒獎典禮，表揚長期投入醫療事故關懷與醫療爭議調解、成效卓越的個人團體。頒發關懷典範獎9名、卓越領導獎3名、調解典範獎7名、標竿機構團體獎6家機構及公務績優獎4縣市衛生局。

獲關懷典範獎的廖珮秀表示，先前進入醫院擔任行政助理，負責客訴窗口。長期與社工團隊一起工作，觀察到面對病患與家屬時展現的同理心，因此開始半工半讀成為社工師，一路服務10多年成為一位小主管。

其中2022至2024年逾院內經手百餘件通報案，廖珮秀說，這些案件並非都是有爭議，而是若是有一點警訊，就需要按照院內標準流程通報，由他們跟醫事人員們一同追蹤。畢竟重大傷害、死亡事件，及生產事故等對家庭都是沉重事件。

廖珮秀說，短時間內要承接家屬情緒關懷小組在第一線須承接家屬的強烈情緒，也要照顧醫療同仁的心理負擔，在過程中要給予支持。一直以來覺得持續關懷，事件都會有好結果。

廖珮秀也主責衛福部標竿獎勵計畫，建置潛在醫療爭議通報系統，開發院內APP及網頁表單，提高通報率近6成、訴訟率也首次降至10％以下，滿意度超過9成。廖珮秀說，公立醫院在資訊化上較慢，近年歷任院長積極推動智慧醫療，加上新世代醫護人員已習慣資訊化，若系統不跟上，反而難以及時支援第一線。

廖珮秀說，客訴與醫療爭議需要接收很多資訊，但社工訓練讓她學會把個人情緒與角色區分開來，再加上自身偏向照顧型的特質，使她能在工作過程中獲得好結果時獲得成就感。