快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

研究：全球暖化使台灣午後對流雨減少 強度卻提升

中央社／ 台北26日電

台師大地科系教授黃婉如帶領團隊運用高解析度大氣模式，模擬不同海溫情境下的降雨變化資料，發現在全球暖化影響下，台灣午後對流雨發生頻率將減少，降雨強度卻會更劇烈。

台灣師範大學今天新聞資料指出，台師大地球科系特聘教授黃婉如長期關注局部降雨與氣候變化的關聯；原本研究氣候現象與大尺度環流的她，卻逐漸發現午後對流這種看似「在地」的天氣現象，背後其實受全球氣候的調控，因此希望能從氣候變遷角度，來看大尺度環流變化對台灣局部地區午後對流造成的影響。

黃婉如帶領研究團隊參與「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）」計畫，利用高解析度大氣模式搭配降尺度模擬，將「粗網格」轉換為足以反映地方現象的「細網格」，用於了解氣候變遷對台灣午後降雨的未來變化的影響。

研究團隊採用全球暖化情境下的4組不同海溫變化，搭配高解析度大氣模式的動力降尺度模擬，評估海溫變化對台灣未來夏季午後對流降雨活動的可能影響，研究顯示4組推估結果皆表明台灣的午後對流降雨將減少，但降雨強度將增強。

黃婉如表示，即便是面積不大的台灣，也是全球環流系統的一部分，大尺度環流的變化仍會影響區域天氣；午後對流雖是地方現象，但若相關的大氣環流或海溫異常改變水氣輸送、對流條件，午後對流也會受影響。

面對全球暖化影響，黃婉如提醒，政府與民眾必須重新審視極端降雨的防災思維，不能再只將焦點放在颱風，也應留意午後雷陣雨所造成的潛在風險。

暖化 氣候變遷 颱風

延伸閱讀

學者評COP30 高溫治理從城市尺度延伸到家庭

桃園率先建置「調適圖台」 整合270處涼爽點助民眾防高溫

50+金憓秀用三部神作奠定女王風範 「顏值到位、尺度開到最大」把每個細節都練到骨子裡

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

相關新聞

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜...

陳志金力挺修醫美特管法 不解民眾怎將身體交給直美：根本沒當一天醫師

衛福部擬修法要求醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）不得從事醫美手術，引發醫界論戰。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志...

失智最早徵兆非「健忘」 醫提醒：6種個性改變才是第一道裂縫

國外最新研究指出，真正的第一個警訊其實常出現在「個性與情緒」上。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，許多長者在記憶尚未退化前，就可能已出現焦慮、衝動或冷漠等變化，這些都可能是大腦正在求救的訊號。

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

25歲國軍被T91步槍打碎半張臉 三總靠「這技術」重塑整張臉

槍傷是極難處理的破壞性創傷，多數病人恐引致長期嚴重的身體殘障，不過，三軍總醫院團隊近日救回一名顱顏碎裂的國軍，利用「虛擬...

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

微波爐是家家戶戶廚房必備家電，常常可以幫我們熱飯菜、飲品，非常實用。不過根據國外研究指出，微波爐內藏了超過700種微生物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。