台灣老年憂鬱盛行率高於全球平均值 逾60萬長輩不開心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
WHO推估全球老年憂鬱症盛行率約為10%，但根據國健署調查，台灣老年憂鬱症的盛行率約為13.3%，推估約有61.4萬名高齡者不開心。示意圖。聯合報系資料照
世界衛生組織推估全球老年憂鬱症盛行率約為10%，但根據國健署的資料調查，台灣老年憂鬱症的盛行率約為13.3%，推估約有61.4萬名高齡者不開心！董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，推出「八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，新不必老」新書，以及「你說，我想聽」老年憂鬱防治短片。

前衛生署長葉金川表示，雖然離80歲還有5年，但生活價值就是保持最佳體力，能跑、能跳、能動，才能活得帥氣。面對超高齡社會，樂觀的心態非常重要，其關鍵在於「人際社交」，很多人怕老、擔心身體功能退化，所以迴避社交，久了甚至換上社交恐懼症，長期恐因孤獨感引發情緒低落、憂鬱。

葉金川認為，沒事要多走出家門，例如到公園散步，或是參與社區活動、培養或重拾個人興趣，多增加社交機會，才不會變成難相處的「孤單老人」。社交孤立和孤獨感容易影響老年人的精神健康，還會增加罹患失智症和其他身體疾病的風險；人過了60歲，有意識地自我調整心態相當重要。

國外研究顯示，孤獨感會增加憂鬱感，董氏基金會董事長張博雅表示，人老心不老，雖然身體機能會隨著年齡增長而老化，但是心態保持年輕、活力，對事物保持好奇和熱情，一樣可以讓人生下半場活得自在愜意。衰老是心理狀態的表現，正向心態有助於改善生理和心理狀態，也降低老化帶來的負面影響。

張博雅強調，老年人容易感到孤獨、寂寞、焦慮、憂鬱等情緒，但可以透過規律運動、健康飲食、人際互動、學習新事物等，展現長者新生命力。隨著國人平均壽命與老年人口比例升高，老年人的心理健康格外需要被重視，「傾聽與陪伴」可以長輩的孤獨感，不僅能預防憂鬱症，也能增強身心健康。

董氏基金會心理衛生組主任葉雅馨表示，不管年紀多大、有多少病痛，都不要放棄生活的樂趣！由葉金川書寫的「八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，新不必老」，分享年紀大了仍有夢，而符合65歲以上老人定義的族群，約有420萬人，雖然達退休年齡，樂齡生活需要規畫安排，才不成為社會的負擔。

葉雅馨提醒，老年憂鬱往往不易察覺，應多觀察長輩是否情緒低落、提不起勁、動作遲緩、失眠或嗜睡、活動力差、沒食欲等特徵，正視問題積極就醫。

老年憂鬱警訊

1.頻繁抱怨病痛：常訴苦身體這裡痛、那裡不舒服，檢查卻找不出明確病因。

2.長期心情低落：經常感到沮喪、焦慮，甚至對未來失去希望。

3.睡眠問題：失眠、多夢、淺眠或睡眠品質差，生理時鐘改變。

4.食慾和體重變化：胃口不佳導致體重明顯減輕，或食欲大增導致暴食。

5.拒絕社交：不想出門、對任何事都沒有興趣，說話反應遲鈍。

前衛生署長葉金川出版「八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，新不必老」新書。記者廖靜清／攝影
董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，推出「八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，新不必老」新書，以及「你說，我想聽」老年憂鬱防治短片。記者廖靜清／攝影
