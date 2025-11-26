快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

73歲婦誤喝農藥 南投醫院連續性血液透析救回一命

中央社／ 南投26日電

73歲失智症婦人，看見裝有液體寶特瓶以為是茶飲喝下，誤食農藥導致有機磷中毒，送南投醫院急救；院方運用連續性靜脈血液透析過濾術，清除體內毒素與矯正酸中毒，救回性命。

衛生福利部南投醫院今天發布新聞稿，一名長期接受腹膜透析治療的73歲婦人，因患有失智症，認知功能受限，看到放在家中角落裝有液體的寶特瓶，因口渴以為是茶飲大口喝下，竟喝下農藥導致嚴重有機磷中毒。

南投醫院說明，家屬將婦人送到急診室救治，當時婦人已出現意識不清、心搏過緩，以及呼吸道分泌物急劇增加等有機磷中毒症狀，醫師研判，光靠腹膜透析已無法處理。

南投醫院腎臟科醫師葉哲廷指出，考量患者中毒後併發休克與乳酸中毒，加上有機磷中毒可能伴隨癲癇發作，醫療團隊使用更為精密的連續性靜脈血液透析過濾術，清除體內毒素與矯正酸中毒，同時避免傳統血液透析可能造成的血壓波動，救回婦人性命。

南投醫院呼籲，千萬不要使用寶特瓶或食品容器分裝農藥，應保留原包裝並上鎖，放在兒童與失智長者無法取得處；若不幸發生誤食，應立即持農藥瓶罐就醫，縮短醫療團隊辨識毒物成分的時間，爭取黃金搶救時效。

中毒 南投 失智症

延伸閱讀

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

統一超衝手搖飲業務

機場插座旁被放置空寶特瓶 他秒懂真正用意：感謝瓶子超人

43歲婦忽感天旋地轉無法站立 急診求醫竟檢出末期腎臟病

相關新聞

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜...

陳志金力挺修醫美特管法 不解民眾怎將身體交給直美：根本沒當一天醫師

衛福部擬修法要求醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）不得從事醫美手術，引發醫界論戰。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志...

失智最早徵兆非「健忘」 醫提醒：6種個性改變才是第一道裂縫

國外最新研究指出，真正的第一個警訊其實常出現在「個性與情緒」上。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，許多長者在記憶尚未退化前，就可能已出現焦慮、衝動或冷漠等變化，這些都可能是大腦正在求救的訊號。

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

25歲國軍被T91步槍打碎半張臉 三總靠「這技術」重塑整張臉

槍傷是極難處理的破壞性創傷，多數病人恐引致長期嚴重的身體殘障，不過，三軍總醫院團隊近日救回一名顱顏碎裂的國軍，利用「虛擬...

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

微波爐是家家戶戶廚房必備家電，常常可以幫我們熱飯菜、飲品，非常實用。不過根據國外研究指出，微波爐內藏了超過700種微生物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。