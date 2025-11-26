聽新聞
嘉義縣化妝品工廠混入蘇丹色素 緊急下架1.3萬支護唇膏
台灣首見化妝品驗出蘇丹色素，衛生福利部食品藥物管理署21日通報有部分問題原料流向嘉義縣慶生堂化粧品股份有限公司，嘉義縣衛生局要求業者全面下架，回收產品1萬3108件，並封存成品2495件，今天再度稽查抽驗，持續督導業者回收銷毀並追蹤檢驗結果。
衛生局表示，食藥署21日通報「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料檢出化妝品禁用色素蘇丹4號，追查「慶生堂化粧品股份有限公司」6項產品，包括古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏、綻妍潤色護唇膏、涼感修護唇霜、波波要趣了假日口紅、護唇蜜。
截至目前下架1萬3108支、回收2495支市售品，另封存2000支半成品、40.48公斤半成品及714.68公克原料，全面暫停製程。衛生局今再抽驗綻妍潤色護唇膏、COOL GIRL護唇精華、波波要趣了假日口紅#03、CINQUAIN思珂全面修護唇精華等半成品。
衛生局指出，蘇丹4號（CI 26105）為化妝品禁用色素，依法不得添加於化妝品中。違規者涉違反化妝品衛生安全管理法第6條，可處2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；違規產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。
衛生局長趙紋華說，如購買到有疑慮產品，應立即停止使用，並向廠商辦理退換貨，如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。趙局長提醒消費者在選購化妝品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。
