陳志金力挺修醫美特管法 不解民眾怎將身體交給直美：根本沒當一天醫師

衛福部擬修法要求醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）不得從事醫美手術，引發醫界論戰。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書指出，現行六年制醫學生通過國考取得醫師執照，只代表具備「參與醫師訓練」的基本資格，並不意味能獨當一面。他難理解，為何民眾願意把身體交由尚未接受正規臨床訓練的「直美醫師」。

衛福部預告修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，此次修法方向，美容醫學將改為三層管理，光電治療、針劑注射等特定處置，需由完成PGY的醫師執行；而涉及外科風險的美容醫學手術與特定美容醫學手術，則限須具備十項專科醫師資格，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等。

陳志金說，「直美」指醫學生畢業後未接受住院醫師訓練，便直接投入醫美行業。過去醫學系採七年制，最後一年需於醫院實習，過去稱之為「實習醫師」，實習醫師會實際接觸臨床操作與接觸實際的診療。但六年制上路後，醫學生在校階段已無實際參與診治的機會，也不會開立藥物或檢查，畢業後可直接考取醫師執照，當時為補足臨床經驗落差，2019年起規定，凡無專科資格的醫師在更新執業執照時，須檢附完成兩年PGY訓練的證明文件。

然而目前仍有部分醫學系畢業生完全未受PGY訓練，即投入醫美診所。陳志金形容，他們僅具備最基本的「醫師資格」，充其量僅是把「醫師臨床訓練」的最基礎的知識上完，根本沒當過一天醫師。

他回顧，PGY制度是2003年SARS後所推出，目的在確保新醫師具備基本照護能力，再進行專科訓練。醫學系一畢業就進入專科醫師的住院醫師訓練，尚且讓人不放心，必須先進行2年的PGY訓練，更遑論完全沒有經過PGY訓練的「醫學系畢業生」，其治療經驗與能力，能不讓人擔心嗎？

他說，正規專科醫師的訓練時程漫長，如皮膚科需經過2年PGY，再加上3.5至4年的專科訓練、整形外科則需總計7至8年才能完成專業培育。他不解，為何民眾願將容貌交給未受正式訓練的直美醫師？不是更應該尋求皮膚科或整形外科專科醫師嗎？

他說，難怪衛福部部長石崇良會說重話，直說「別想像醫師剛畢業就能夠獨立執行業務！民眾託付給醫療人員的是生命，當然應該完成必要訓練，況且國內只有醫美出現『直美』現象，其他科別都沒有，現在只是把它導正回來。」