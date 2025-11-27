【高雄場速報】「Mercedes-Benz 星動樂園」12／5～12／7 高雄流行音樂中心 海風廣場登場 — 豪華 x 音樂 x 生活，一場你不能錯過的週末嘉年華
隨著年底步入熱鬧的活動檔期，備受矚目的 Mercedes-Benz 星動樂園終於南下高雄！自12月5日起至12月7日，地點選定在港灣邊兼具氛圍與視覺張力的高雄流行音樂中心海風廣場。這場結合車展、互動科技、市集、美食與音樂派對的「三芒星大秀」，不只是車迷的朝聖地，更是城市假日最值得安排的一站。
三大互動展區完整重現 用遊戲語彙拆解豪華科技
高雄場延續北、中活動的人氣亮點，「LAND／SEA／AIR」三大主題互動區將完整呈現。不同於傳統靜態車展以規格、參數堆疊的方式，Mercedes-Benz 選擇以遊戲化體驗重新定義「豪華」。完成三區體驗後，還可以獲得限定扭蛋，有機會抽中包括限量收藏級好禮。
車款展示＋試駕體驗 — 不只是「看」，更能「開走」夢想座駕
現場除了一般展示，還集合多款熱門與夢幻車型，從純電越野旗艦、家庭 SUV，到性能轎跑都有涵蓋。對車迷來說，不只是拍照打卡，而是真正有機會「坐上去、開起來」，感受品牌底蘊與駕馭質感。
專業試駕由品牌安排教練全程引導，無論你是第一次接觸電動／豪華車，還是想深入比較性能、舒適、科技配備，現場都能讓你有完整體驗。對想買車、或只是想親身感受的人來說，這是極好的機會。
小提醒：建議提早追蹤 Mercedes-Benz 官方社群 / 官網，鎖定試駕報名資訊，因為名額有限，很可能一開放就被搶光。
星光派對 × 在地市集 × 港邊氛圍 — 高雄限定的城市週末儀式
除了車與音樂，現場亦設有市集與美食攤位，適合朋友、情侶、家庭組隊前往——不是單純車展，而是一次完整的城市假日體驗。
詳細活動資訊與試駕報名：https://mbtw.me/0Cy3
