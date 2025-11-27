【高雄場速報】「Mercedes-Benz 星動樂園」12／5～12／7 高雄流行音樂中心 海風廣場登場 — 豪華 x 音樂 x 生活，一場你不能錯過的週末嘉年華

撰文／ 趙克立

隨著年底步入熱鬧的活動檔期，備受矚目的 Mercedes-Benz 星動樂園終於南下高雄！自12月5日起至12月7日，地點選定在港灣邊兼具氛圍與視覺張力的高雄流行音樂中心海風廣場。這場結合車展、互動科技、市集、美食與音樂派對的「三芒星大秀」，不只是車迷的朝聖地，更是城市假日最值得安排的一站。

「Mercedes-Benz 星動樂園」將在12／5～12／7 高雄流行音樂中心 海風廣場登場，展示賓士多款車型，包含G系列。 圖／王澤瑋 攝影
「Mercedes-Benz 星動樂園」將在12／5～12／7 高雄流行音樂中心 海風廣場登場，展示賓士多款車型，包含G系列。 圖／王澤瑋 攝影

三大互動展區完整重現 用遊戲語彙拆解豪華科技

高雄場延續北、中活動的人氣亮點，「LAND／SEA／AIR」三大主題互動區將完整呈現。不同於傳統靜態車展以規格、參數堆疊的方式，Mercedes-Benz 選擇以遊戲化體驗重新定義「豪華」。完成三區體驗後，還可以獲得限定扭蛋，有機會抽中包括限量收藏級好禮。

驚喜扭蛋內多款好禮隨機登場！其中包括限量的<a href='/search/tagging/2/品牌' rel='品牌' data-rel='/2/148761' class='tag'><strong>品牌</strong></a>嘻哈熊。 圖／台灣賓士 提供
驚喜扭蛋內多款好禮隨機登場！其中包括限量的品牌嘻哈熊。 圖／台灣賓士 提供

車款展示＋試駕體驗 — 不只是「看」，更能「開走」夢想座駕

現場除了一般展示，還集合多款熱門與夢幻車型，從純電越野旗艦、家庭 SUV，到性能轎跑都有涵蓋。對車迷來說，不只是拍照打卡，而是真正有機會「坐上去、開起來」，感受品牌底蘊與駕馭質感。

專業試駕由品牌安排教練全程引導，無論你是第一次接觸電動／豪華車，還是想深入比較性能、舒適、科技配備，現場都能讓你有完整體驗。對想買車、或只是想親身感受的人來說，這是極好的機會。

小提醒：建議提早追蹤 Mercedes-Benz 官方社群 / 官網，鎖定試駕報名資訊，因為名額有限，很可能一開放就被搶光。

超過十款車輛的帶隊試駕體驗，由專業教練全程引導。圖／台灣賓士 提供
超過十款車輛的帶隊試駕體驗，由專業教練全程引導。圖／台灣賓士 提供

星光派對 × 在地市集 × 港邊氛圍 — 高雄限定的城市週末儀式

除了車與音樂，現場亦設有市集與美食攤位，適合朋友、情侶、家庭組隊前往——不是單純車展，而是一次完整的城市假日體驗。

詳細活動資訊與試駕報名：https://mbtw.me/0Cy3

星光派對 - 高雄站由人氣樂團「理想混蛋」壓軸登場。 圖／台灣賓士 提供
星光派對 - 高雄站由人氣樂團「理想混蛋」壓軸登場。 圖／台灣賓士 提供

高雄流行音樂中心 車展 派對 品牌 教練

相關新聞

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就...

「天然」護唇油怎有蘇丹紅？綠藤生機：不是為了省錢 原料成本高30倍

知名美妝品牌綠藤生機的「專心護唇油－莓紅版」（俗稱「莓紅護唇油」）近期爆發回收事件，引起消費者對其主打的「天然」原料產生疑慮。綠藤今（26）日發出聲明...

東部海域23:12發生規模4.8地震 13縣市有感

中央氣象署發布第114141號地震報告，東部海域今晚11時12分發生規模4.8地震，地震深度34.6公里。

東北季風持續影響！今晚起「3地雨勢明顯」 周五低溫下探14度

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起至明天降雨機率增加，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較...

麥當勞內用喝杯飲料竟「消化道灼傷」？台中食安處公布稽查結果

桃園市議員詹江村今爆料，有消費者到麥當勞台中大雅店使用內用杯喝飲料，回家後送急診，被診斷為消化道灼傷，質疑該店使用違規清...

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。