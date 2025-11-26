平價版人參！ 達人揭白蘿蔔「挑選5秘笈」：裂開才是極品

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
達人提醒，選白蘿蔔選擇大的風味更佳。 示意圖／ingimage
冬天就是要用白蘿蔔煮上熱騰騰的湯！知名網紅廖炯程在臉書發文分享「白蘿蔔到底怎麼挑」。廖炯程表示，冬天的白蘿蔔就等於台灣的平價人參，近日台灣正式進入白蘿蔔的旺季，而且品質真的都「漂亮又甜」，更棒的是價格不貴，讓他直呼「根本是高CP值的代表」。

廖炯程分享，曾有人問「為什麼每次我煮的白蘿蔔都有筋」，對此他解答。蘿蔔熟成後，會開始「回吃」自己根部的養分，接著中心會慢慢纖維化，形成中空、木質化的狀態，而判斷方式只有一個字「彈」。因此要用蓮花指輕彈蘿蔔，如果像打鼓一樣清脆的回聲就是已經中空、纖維化，如果像實心木板一樣沉悶，這樣的蘿蔔「實心好吃」。

他還另外分享，專業的攤商則是使用更酷的技巧「掂」，只要蘿蔔拿起來比看起來重，就代表多汁、密度高。廖炯程指出「白蘿蔔挑選是反直覺的」，遠看「外觀」就先決定七成勝負「越胖越好吃、越大越甜，大到自然裂開更是極品」。如果要挑小顆有專為小家庭種的白玉蘿蔔，雖然小顆但超嫩超甜，煮湯很完美。

廖炯程表示，有些蘿蔔會苦、會辣，元凶並非煮法而是天氣。天冷蘿蔔囤糖會甜，天熱外皮增厚，蘿蔔硫素變多苦辣味提升。有人說要解決苦辣問題就削兩層皮，他表示「這個說法對也不對」，其實是看切面皮厚就多削一點，不要心疼那一層皮，因為煮完沒人吃才是真的浪費。

廖炯程補充，蘿蔔梗不要丟，可以做「雪裡紅」。身為菜販的他很常遇到客人買蘿蔔要求「砍頭」，因為葉子難處理、會變生廚餘。但內行人則會要求刀下「留頭」，因為蘿蔔葉可以做雪裡紅：

一、洗淨、晾乾、切段

二、撒鹽抓一抓，等 30 分鐘

三、擠乾後裝玻璃罐，密封 2、3天

文末廖炯程更附上白蘿蔔挑選原則：

1.用力彈，如果彈到手指痛就是紮實好吃。

2.越大顆越好吃！大到自然裂開的更棒。

3.拿起來要比視覺更重、更飽水。

4.明顯坑洞不要選。

5.帶土等於台灣本地蘿蔔 。

