立委憂蘇丹紅化妝品原料查驗「8個月空窗期」 食藥署2周內完成清查

衛福部食藥署10月分接獲通報，市售化妝品有摻入蘇丹紅疑慮，啟動稽查並揪出原料業者及下游12家業者受到影響，共20品項遭波及。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部針對此案專案報告，召委劉建國說，蘇丹紅化妝品訊息今年2月分就在網路現蹤，食藥署應設法追查，2月分至8月分之間的「空窗期」，業者是否還曾進口其他疑慮原料品項。

食藥署長姜至剛說，是在10月分接獲通報開始調查，發現原料業者摻偽假冒，原料中驗出高達1000ppm蘇丹紅，目前公佈有疑慮原料批號共3批，稽查人員持續調查這些批號被製程哪些產品，但調查對象不限於這3批，持續追查下游產品是否有疑慮，將近快查明，如有發現將對外公告，至於2月至8月間是否有其他疑慮批號，將在2周內完成清查。

劉建國說，食藥署10月接獲通報，並立即要求疑慮品預防性下架，但也應回推2月相關消息爆出，到10月分之間的空窗期，業者到底進口多少批違規原料，這與後續罰鍰、移送法辦等法律程序相關應該「斷然處置」，如有查出新增的疑慮批號，應對外公布數字。另，去年蘇丹紅食品檢出最高濃度為0.018ppm，本次化妝品驗出最高濃度達54ppm，為3千倍，應集結跨部會力量防堵。

姜至剛表示，本次在化妝品原料中，檢出最高濃度於1千ppm蘇丹紅，數值相當高，化妝品成品檢出最高濃度則是54ppm，而化妝品現行檢驗方式，用於檢驗蘇丹紅時，對於化妝品成品檢驗有難度，食藥署已緊急開發，可檢驗至0.2ppm濃度的檢驗方法。衛福部長石崇良已指示，應查到哪、公布到哪，食藥署如有最新發現，一定會對外公告。