天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買
入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤，是冬天最受歡迎的配菜之一。
但許多人不知道，茼蒿其實很「看天氣」，挑選不對就容易吃到苦味版本。菜販「廖炯程」在臉書粉專分享選購與保存眉角，提醒民眾在菜市場千萬別買錯。
1.葉片完整、不枯黃
廖炯程指出，茼蒿的葉片薄又脆，只要運送或擺放稍有不慎，就會乾扁、皺縮或黃斑。挑選時務必觀察葉面是否飽滿、不乾扁，也不要有水傷痕跡，否則回家煮了容易口感差、味道淡。
2.葉子越肥厚越好吃
茼蒿屬於「冷氣團植物」，天氣愈低溫愈能長得緊實。葉片厚的，火鍋煮了不會一下子爛掉；葉片薄的，多半是遇到高溫或日照過強，吃起來也容易偏苦。
3.切口顏色越新鮮越白淨
另一個判斷方式是觀察菜梗切口。若顏色發黑、氧化明顯，代表從產地到攤位的時間較長；切口新鮮、乾淨，通常品質穩定、保存時間也比較好。
4.水傷越多經手越多次
廖炯程提醒，有些茼蒿在批發市場會被「多次轉手」，水傷越明顯代表越常被翻動，品質容易下降。購買時應挑選葉片挺立、外觀乾爽的那一把。
不少人誤以為茼蒿苦味與農藥有關，但其實是氣候造成。茼蒿含有揮發性植物化合物，若日照太強或溫度偏高，苦味就會被放大。農委會農藥毒物試驗所的監測資料顯示，茼蒿在108年農藥合格率為100%、109年為90%，屬於農藥殘留風險較低的葉菜。
此外茼蒿葉片非常嬌嫩，切勿用強水柱清洗。廖炯程建議以清水輕輕沖洗，再浸泡1至2分鐘即可，既能清潔又不會破壞葉面。
