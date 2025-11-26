微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

微波爐是家家戶戶廚房必備家電，常常可以幫我們熱飯菜、飲品，非常實用。不過根據國外研究指出，微波爐內藏了超過700種微生物，包含了克雷伯氏菌、腸球菌、氣單胞菌等耐高溫致病菌，就算加熱也不一定能殺死，如果吃下肚，輕則引發急性腸胃炎，嚴重的話會變成敗血症、器官衰竭。

西班牙科Alba Iglesias調查了30台不同環境下的微波爐，發現裡面有747種微生物，包含克雷伯氏菌、腸球菌和氣單胞菌等耐熱性細菌，微波加熱1至2分鐘也無法殺死。如果細菌附著在微波爐的內壁或者轉盤，又會污染到食物，最後再吃下肚，可能導致食物中毒，甚至細菌進入血液循環，引發敗血症。

根據《橘世代》報導指出，如果用微波爐反覆加熱隔夜菜，細菌會將裡面的「硝酸鹽」轉化成「亞硝酸鹽」，而後成為致癌物「亞硝胺」。而民眾在加熱時，若使用不當的塑膠容器，這樣等於引發出「內分泌干擾素」如塑化劑、雙酚A，建議改成品質較好的耐熱玻璃或陶瓷容器。

最後是肉類食品的加熱，常常受熱不均，表面看起來已經熟透的食物，裡面可能還很冰，變成細菌如沙門氏菌的溫床，建議加熱中途按暫停，攪拌或翻面食物，可以避免這些細菌感染。