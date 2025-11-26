衛福部嚴管醫美引論戰 年輕病友協會支持修法：安全不能憑運氣

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，若缺乏足夠管理機制，不僅影響診所或當事人，也會造成民眾對醫美不信任，或讓真正具備醫療人員受牽連，而後續治療回歸健保體體系，全民需共同承擔成本。本報資料照片。
衛福部預告「特管辦法」修法，針對不同醫美手術等級，要求醫師完成畢業後一般醫學訓練（PGY）或住院醫師訓練才可執行，引發醫界2派論戰。對此，年輕病友協會今天聲明支持嚴管醫美，秘書長劉桓睿指出，若缺乏足夠管理機制，不僅影響診所或當事人，也會造成民眾對醫美不信任，或讓真正具備醫療人員受牽連，而後續治療回歸健保體體系，全民需共同承擔成本。

劉桓睿表示，近年社會對醫美需求逐漸增加，導致市場蓬勃發展，但醫美事故有引發民眾不安，包括2016年減脂手術致死案、2018年抽脂致死案、2021年牛奶針致死案，及2024年電波拉皮舒眠致死案，均加深社會對醫美風險疑慮，這些個案不止本身的遺憾，更提醒社會，「醫美雖然帶來自信與選擇，但本質仍是醫療行為，安全不能全憑運氣。」

年輕病友協會指出，如醫美缺乏足夠的管理機制，不僅影響診所或當事人，也對整個社會造成連動效應，恐導致民眾對醫美產生不信任，讓真正具備專業訓練的醫療人員受牽連，且一旦出現併發症，後續急救與治療往往會回到健保體系，成為全體人民共同承擔的成本。世衛組織（WHO）強調，病人安全應是所有醫療系統核心，「而非附屬品」。

劉桓睿說，WHO病人安全原則，還包括高風險醫療行為必須由具備可證明能力專業人員執行，並呼籲各國應建立完整醫療事故通報系統並公開統計，且病患應獲得完整不誤導的資訊，以利做出安全決策，他強調，這些原則在醫美領域同樣適用，當療程具有侵入性、使用麻醉或影響身體機能時，適當規範可讓病人更安全，也能確保執行者具備必要能力與設備。

劉桓睿指出，許多年輕人把醫美視為「自我成長」與「心理健康」的一部分，醫美安全性與透明度更顯重要，制度就不能停留在「特例管理」的思維，支持衛福部近期提出的醫美管理調整，這並不是反對醫美，而是希望讓醫美這個已成為普遍需求的服務，更加安心、透明、值得信任，「適度的監管並非增加障礙，而是提供明確的標準，讓專業是保障，讓消費者能放心。」

