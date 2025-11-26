紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署長姜至剛今天表示，除持續追查這3批原料被製程哪些產品，並針對另2批原料及下游產品持續追查，也將於近期與地方政府啟動專案稽查，鎖定市售「含紅色素化妝品」進行查驗。本報資料照片。
國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜至剛今天表示，除持續追查這3批原料被製程哪些產品，並針對另2批原料及下游產品持續追查，也將於近期與地方政府啟動專案稽查，鎖定市售「含紅色素化妝品」進行查驗，盼揪出疑慮產品。

姜至剛說，本次疑慮化妝品是食藥署接獲通知，主動搜尋相關消息並開始追查，且查核原則要「從粽頭追查」，也就是從原料業者「亦鴻企業有限公司」循線追查其下游業者，及相關產品是否有疑慮，除針對已被查到蘇丹紅殘留的3批亦鴻公司紅色複方原料追查下游，另外2批原料雖沒驗到蘇丹紅，但不代表沒有疑慮，正持續追查，將檢驗下游產品是否有疑慮」。

蘇丹紅過去未在化妝品常規查驗項目中，且用於食品檢驗蘇丹紅方法，用於化妝品會不夠準確，食藥署緊急開發檢驗方法，於24日對外公告，並提供檢驗方式給民間檢驗機構。姜至剛說，食藥署另將針對市售「紅色」化妝品進行專案稽查，目前正在研擬稽查方式，若發現使用紅色素的化妝品，摻入蘇丹紅為常態形式，將擴大辦理為常態稽查。

食藥署接獲姜至剛任職皮膚科醫師的學弟，告知市售化妝品疑有摻入蘇丹紅疑慮而啟動稽查，遭立委蘇清泉質疑，形同「靠媽祖托夢」，食藥署被賦予諸多責任，但稽查人員待遇低，若找不到人，該如何解決？蘇丹紅會代謝為第3級致癌物，恐導致民眾性命威脅，食藥署應警醒、慎防。

姜至剛表示，將逐步建立業者辨識疑慮原料能力，針對回收下架產品，後續會予以銷毀，至於稽查人力，今年度新增33員額，目前已有24人投入各地區管中心，充實第一線量能；另，針對化妝品原料，將研擬跨部會把關方式。

蘇丹紅 化妝品 食藥署

