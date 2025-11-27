快訊

好評不斷！驚喜製造年度沉浸式體驗「愛情城市」11月29日迎來最終場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「愛情城市」以愛與情感的多重樣貌為核心，帶領參與者走入一場熱鬧的派對，親身感受 7 位角色之間的愛恨糾葛。圖/驚喜製造提供。
邁入 2025 年末，驚喜製造跨越南北打造截然不同的沉浸式體驗，於高雄再現經典之作「微醺大飯店 The Great Tipsy」落腳哈瑪星，並以嶄新四層樓沉浸空間盛大開幕；在臺北則打造了陪伴無數參與者走過情感岔路的「愛情城市 Love and the City」，邀請你在年末，走入用記憶築起的微醺大飯店，以及不同情感的交匯之處——愛情城市。

「愛情城市」以愛與情感的多重樣貌為核心，帶領參與者走入一場熱鬧的派對，親身感受 7 位角色之間的愛恨糾葛，在流動與拉扯之間，看見愛的複雜與矛盾。本次更融入變裝皇后表演，為體驗營造更熱鬧的氛圍，並透過互動與對話與角色產生情感連結，在愛與自由、親密與孤獨、誠實與隱瞞之間，拋出開放式的提問，讓每位參與者親身走入故事，成為「愛情城市」的一部分，隨著年末到來，「愛情城市」也將於 11 月29 日 迎來最終場，為這段屬於城市的情感掙扎劃上句點。詳情請見官方社群與網站

愛情 情感 飯店

