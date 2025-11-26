快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

獲頒全球傑出領袖獎 中榮副院長周元華：讓世界看到台灣的醫療水準

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮民總醫院副院長周元華獲第10屆數位心理健康大會頒給「全球傑出領袖獎」，並在大會發表演講。圖／周元華提供
台中榮民總醫院副院長周元華獲第10屆數位心理健康大會頒給「全球傑出領袖獎」，並在大會發表演講。圖／周元華提供

由聯合國及世界衛生組織支持的第10屆數位心理健康大會，19日至21日在加拿大多倫多召開，台中榮民總醫院副院長周元華獲邀出席，並獲得大會頒發「全球傑出領袖獎」，並在大會發表演講。台中榮總今發表這項好消息，並說這是台灣首次有代表受邀與會並獲獎。

台中榮總說，周元華是國際知名的精神醫學專家，也是國內少數獲得卡洛琳斯卡醫學院精神醫學博士學位的學者。二月榮升中榮副院長一職，並於10月創立亞洲第一個創傷後壓力症候群研究中心，為心理健康開創了新的藍海。

台中榮總說，周元華曾任2015年世界精神醫學會大會會長，並曾協助處理富士康跳樓事件及曾任全國自殺防治計畫主持人，積極參與國內外重大的社會及醫療工作。並在2016年擔任台北榮民總醫院品質管理中心主任時，帶領醫院進行數位化工程。前年由時任台中榮民總醫院院長的陳適安邀請至台中榮民總醫院擔任精神醫學部部長。

對於能獲得國際重要獎項，周元華說，台中榮民總醫院今年入選世界百大智慧醫院，也是目前兩岸三地唯一進入百大的醫學中心。此次獲獎，不僅是他個人的榮耀，也讓世界看到台灣的醫療水準以及對於世界的貢獻。

台中榮民總醫院副院長周元華獲第10屆數位心理健康大會頒給「全球傑出領袖獎」。圖／周元華提供
台中榮民總醫院副院長周元華獲第10屆數位心理健康大會頒給「全球傑出領袖獎」。圖／周元華提供
台中榮民總醫院副院長周元華獲第10屆數位心理健康大會頒給「全球傑出領袖獎」。圖／周元華提供
台中榮民總醫院副院長周元華獲第10屆數位心理健康大會頒給「全球傑出領袖獎」。圖／周元華提供

醫學院 台中榮總 榮民

延伸閱讀

消防科研成果躍國際舞台 全年獲12金5銀1特別獎

全球逾千客商 梅州共話產業振興

高雄左營都市計畫通盤檢討遭點4大問題 內政部退回專案小組審議

長照悲劇再現！諮商全聯會：照顧壓力大...照顧者心理健康資源不足

相關新聞

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜...

粉領族骨頭痠痛治不好 抽血一驗竟確診急性血癌

1名30多歲上班族最近常骨頭痠痛，本以為是關節炎，抽血檢查發現異常，才揪出竟是急性骨髓性白血病。醫師提醒，其他常見症狀如...

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

台灣愛滋新增通報降11% 疾管署喊「三零」盼3年內皆達標

每年12月1日為世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少8...

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤...

立委憂蘇丹紅化妝品原料查驗「8個月空窗期」 食藥署2周內完成清查

衛福部食藥署10月分接獲通報，市售化妝品有摻入蘇丹紅疑慮，啟動稽查並揪出原料業者及下游12家業者受到影響，共20品項遭波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。