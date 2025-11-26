獲頒全球傑出領袖獎 中榮副院長周元華：讓世界看到台灣的醫療水準

由聯合國及世界衛生組織支持的第10屆數位心理健康大會，19日至21日在加拿大多倫多召開，台中榮民總醫院副院長周元華獲邀出席，並獲得大會頒發「全球傑出領袖獎」，並在大會發表演講。台中榮總今發表這項好消息，並說這是台灣首次有代表受邀與會並獲獎。

台中榮總說，周元華是國際知名的精神醫學專家，也是國內少數獲得卡洛琳斯卡醫學院精神醫學博士學位的學者。二月榮升中榮副院長一職，並於10月創立亞洲第一個創傷後壓力症候群研究中心，為心理健康開創了新的藍海。

台中榮總說，周元華曾任2015年世界精神醫學會大會會長，並曾協助處理富士康跳樓事件及曾任全國自殺防治計畫主持人，積極參與國內外重大的社會及醫療工作。並在2016年擔任台北榮民總醫院品質管理中心主任時，帶領醫院進行數位化工程。前年由時任台中榮民總醫院院長的陳適安邀請至台中榮民總醫院擔任精神醫學部部長。