破億熱銷再升級！台北福華2026外帶年菜11/27登場

五大餐廳推近百道年菜 素食到江浙、粵式與南洋風味齊上桌

延續去年春節檔期除夕圍爐與外帶年菜突破億元的熱銷表現，台北福華大飯店宣布，2026年外帶年菜將於11月27日正式開賣。今年再度集結館內五大餐廳共推近百道料理，為消費者打造更豐富的年節餐桌選擇。包括蓬萊邨首度登場的素食年菜套餐、江南春年銷近兩千隻的紹興醉雞腿、珍珠坊累積四十年的人氣臘味蘿蔔糕，以及麗香苑南洋異國風創新料理等多款必吃選擇，全方位滿足家庭團圓桌的年節風味。凡於2025年底前預購，即可享有早鳥九折優惠。

台菜餐廳蓬萊邨將永續概念融入菜單當中，淘汰對生態造成負擔的魚翅，採用大量在地當令食材。 圖／台北福華大飯店 提供

小家庭圍爐成主流，份量更貼近四至六人需求

推出年菜外帶四十年，業績屢破新高的台北福華觀察，隨著台灣人家庭結構、飲食習慣改變，近年春節圍爐形式已逐漸從大桌聚會轉向以小家庭為主，因此在今年的外帶年菜規劃中，更著重於四至六人份量的套餐組合，並提升人氣單點菜色的數量，讓消費者在家也能輕鬆享用與家人團聚的美味佳餚。

為滿足不同世代與飲食偏好的需求，台北福華今年的菜色設計也更加多元，讓江浙功夫菜、粵式海味、經典台味與南洋香料風味能同時出現在年夜餐桌上，不論是注重永續飲食的消費者、偏好熟悉手路菜的長輩，或喜愛嘗鮮的年輕家庭，都能從五大餐廳各自擅長的菜系中找到適合的團圓料理，讓每位家人都能享受喜歡的菜色。

獲得《500盤》「永續餐廳獎」肯定的台菜餐廳蓬萊邨首度推出素食套餐，鼓勵消費者在年節期間吃得清爽無負擔。 圖／台北福華大飯店 提供

永續台味到江浙功夫菜，兩大中餐廳既創新又經典

今年甫榮獲《500盤》「永續餐廳獎」肯定的台菜餐廳蓬萊邨，以永續和在地食材為核心，在菜單設計上比過去有更多突破和創新。六人份「富貴套餐」包含台灣人年節必備的五福拼盤、鮮蝦麻油嫩雞飯和鹹冬瓜蒸紅條，全面淘汰對生態造成負擔的魚翅並改用當令食材，打造更友善環境的團圓菜色。本次最受矚目的是主廚陳冠閔首次推出的四人份「素食套餐」，其中「四喜拼盤」以松子素鵝、梅漬百香果、蟲草川耳與椒麻腐竹組成，梅漬百香果以百香果殼內海綿層製成，酸甜細緻，是兼具永續理念與美味的創意亮點；素佛跳牆則以多層次蔬材與菇類堆疊風味，讓素食者也能輕鬆享受年節豐盛感。

江南春鴻運套餐為8人份的外帶年菜，過年在家也可品嚐精緻的江浙料理。 圖／台北福華大飯店 提供

以江浙功夫菜揚名的江南春則延續傳統，以細火慢燉與傳統技法打造經典滋味，其中「紹興醉雞腿」年銷近兩千隻、連續十年熱銷，是外帶年菜最受老饕指名的人氣單品。今年的八人份「鴻運套餐」與四人份「賜福套餐」皆收錄江南春名菜「東坡肉花膠烏參」——烏參外皮先炸後燒、搭配老母雞與金華火腿熬煮的濃郁醬汁，再與頂級花膠共煨，口感軟糯入味，與入口即化的東坡肉一同品嚐，層次豐富，將是年夜飯桌上的絕妙組合。

珍珠坊高陞套餐內含福祿壽五福大拼盤、蒜香樹子蒸龍蝦、御品珍膳干貝燉雞、清蒸龍虎斑、珍鮑扒花菇等八道菜餚。 圖／台北福華大飯店 提供

粵式海味、南洋香料與節慶甜點齊備 多元風味可選

以粵式海味著稱的珍珠坊，今年主推六人份「高陞套餐」，內含福祿壽五福大拼盤、蒜香樹子蒸龍蝦、御品珍膳干貝燉雞、清蒸龍虎斑、珍鮑扒花菇等八道菜餚，另同步開賣的「步步高升吉祥禮盒」，嚴選港式乾腸與臘腸製作的手工臘味蘿蔔糕，油煎或清蒸皆香氣濃郁，是老饕年年必買的經典伴手禮。

麗香苑主打南洋風味年菜，套餐中的「仁當烤全雞」是馬來西亞人在過年時必吃的傳統料理。 圖／台北福華大飯店 提供

西餐廳麗香苑則是端出南洋節慶料理為主題，帶來全台少見的異國年味體驗。套餐中包括馬來西亞過年必吃的「仁當烤全雞」、新加坡節慶常見的菜餚「香蒜鮑魚牛奶排骨湯」和「金沙奶油龍蝦」，為年夜飯帶來濃郁香料風味與節慶氛圍。

點心坊法式禮盒內有5款精緻點心，是年節期間送禮自用兩相宜的最佳選擇。 圖／台北福華大飯店 提供

點心坊今年則推出二款年節禮盒，其中，「迎春納福牛軋糖禮盒」的新品碧螺春果仁牛軋糖，以台灣茶香增添更細緻高雅的風味。另一款「法式禮盒」，內含多款精緻點心，包括紅絲絨紅心芭樂蛋糕、焦糖海鹽無花果蛋糕、開心果櫻桃蛋糕、法式可可杏桃蛋糕、布烈塔尼金棗、法式堅果塔，皆是送禮自用兩相宜的質感選擇。

外帶年菜11/27開放預訂，年底前享早鳥優惠

台北福華大飯店2026年年菜外帶將於11月27日至2026年2月12日開放訂購，凡於 2025年12月31日前完成付款，可享早鳥九折優惠；持福華尊爵卡享八五折，福華貴賓卡與富邦福華聯名卡享九折，使用台北富邦銀行卡或線上訂購套餐則享九五折優惠。更多年節料理資訊請至官方網站查詢（https://bit.ly/2026-Takeaway），或洽外帶年菜預訂專線：02-2326-7423。