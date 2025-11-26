整理包／從北到南叮叮噹！2025全台必追耶誕樹、夢幻燈海市集大集合

歲末年終之際，全台各地歡慶耶誕，燈飾陸續點亮各縣市夜空。即日起到年底，台灣從北到南各大城市，已陸續推出與耶誕主題相關的耶誕燈飾、市集與親子活動。無論是北台灣最夯的新北歡樂耶誕城、信義區的耶誕燈海，或是桃園華泰名品城打造的百老匯復古聖誕村、台中勤美草悟的飄雪聖誕樹，還是南台灣的高流聖誕趴、屏東聖誕村，都打造出結合異國氛圍與耶誕氣息的夢幻場景。

從巨型聖誕樹到燈光秀、音樂表演，《聯合新聞網》為您整理2025年全台不可錯過的耶誕活動，陪您一起歡度這璀璨的溫馨佳節。

文章目錄 北部：台北、新北、桃園

中部：苗栗、台中

南部：台南、高雄、屏東

東部：花蓮

台北

★新光三越信義新天地「Christmas Express耶誕幸福傳遞中」

．活動期間：2025年11月20日（四）至2026年1月4日（六）

．地點範圍：新光三越台北信義新天地A11、A9、A4各館區

．交通方式：捷運板南線至市政府站，或捷運淡水信義線至台北101／世貿站，步行可達。

．活動特色：今年以《Christmas Express 耶誕幸福傳遞中》為主題，打造20公尺高「幸福啟航站」聖誕樹，白金色的聖誕樹下還有聖誕小火車，並搭配燈光及雪花音樂秀。另外還設有7公尺高的奇蹟熱氣球拍照體驗區，近2萬條燈飾打造希望閃耀光廊，給民眾滿滿的耶誕氛圍。

★台北101聖誕傳情點燈告白

台北101推出聖誕節傳情點燈服務，讓民眾有機會在101大樓LED螢幕上傳遞告白、感謝或應援訊息。圖／台北101

．申請期間：即日起至2025年11月30日（日）23:59止

．點燈時間：2025年12月24日（三）或12月25日（四）18：00至22：00

．地點範圍：台北101大樓59&60樓LED螢幕（面向市政府東南側廣場）

．交通方式：捷運台北101／世貿站。

．活動特色：台北101推出聖誕節傳情點燈服務，讓民眾有機會在101大樓LED螢幕上傳遞告白、感謝或應援訊息。每組申請費用5萬元，台北101將捐出收入20%支持公益。點燈打字一晚總計會露出12次，輪播總秒數共有240秒，申請耶誕傳情點燈告白，會附贈點燈電子紀念照1張。

★繽紛耶誕玩台北

．活動期間：2025年11月28日（四）至2026年1月4日（六）

．地點範圍：台北市信義區15大百貨體系及市府東門廣場

．交通方式：捷運市政府站、捷運台北101／世貿站。

．活動特色：台北市商業處整合北市信義區15大百貨體系資源，共同營造80處以上耶誕亮點燈飾；並首次於市府周邊設置聖誕裝置物，打造濃厚耶誕過節氣息。

新北

★新北歡樂耶誕城「馬戲團嘉年華」

今年的新北耶誕城是以「馬戲嘉年華」為主題，邀請全球超人氣角色 LINE FRIENDS 與 LINE FRIENDS minini 聯手登場。圖／新北觀旅局提供

．活動期間：2025年11月14日（五）至12月28日（六）每日17：30至23：00

．地點範圍：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈、新北板橋轉運站

．交通方式：捷運板南線、台鐵、高鐵至板橋站，出站即可抵達各燈區。

．活動特色：每年北部民眾必訪的新北耶誕城，今年是以「馬戲嘉年華」為主題，邀請全球超人氣角色 LINE FRIENDS與LINE FRIENDS minini聯手登場，連續45天營造充滿驚喜的節慶氛圍。全區規劃超過30座角色主題燈飾，以雷射線條與染牆燈打造的主燈秀，每30分鐘會展演一次；而從炫麗燈海、德國聖誕市集、巨星演唱會到親子同樂活動，是2025年北台灣冬季最不可錯過耶誕景點。

桃園

★華泰名品城聖誕村「Lights, Camera, Gloriday Cheers！」

．活動期間：2025年11月21日（五）至2026年1月1日（四），平日11：00至21：00、假日11：00至22：00

．地點範圍：華泰名品城

．交通方式：高鐵桃園站、機場捷運A18站。

．活動特色：2025桃園華泰名品城以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」打造復古百老匯風聖誕村，全場最吸睛的20公尺「飄雪穿越聖誕樹」，結合燈光、雪花、音樂與香氛，帶來沉浸式五感體驗，還能走進樹中尋找聖誕老公公。Gloriday聖誕市集集結38攤異國美食、甜點、禮盒與聖誕小物，周六更有紅鼻子馬戲團在百老匯舞台帶來繽紛大遊行，是適合親子出遊、享受節慶氣氛的耶誕亮點。

今年華泰名品城打造百老匯復古風聖誕村。圖／翻攝華泰名品城臉書

苗栗

★苗栗耶誕城「來尞Chill HA HA」

．活動期間：2025年12月19日（五）至12月24日（三）

．地點範圍：苗栗縣竹南鎮竹南運動公園

．交通方式：台鐵竹南站步行約1公里

．活動特色：2025「苗栗耶誕城」以「來尞 Chill HA HA」為主題，將在竹南運動公園連續六天登場。活動結合音樂、美食、市集與絢麗燈光，打造最華麗的苗栗聖誕盛典。現場不僅有超強卡司表演、雪花聖誕樹與多組好拍燈飾，讓民眾能在輕鬆歡樂環境中，感受屬於苗栗的耶誕魅力。

台中

★勤美草悟聖誕村「Incredible Life, Incredible Season」

勤美草悟聖誕村「Incredible Life, Incredible Season」是台中市指標性聖誕活動。圖／翻攝勤美草悟聖誕村官網

．活動期間：2025年11月21日（五）至2026年1月5日（一）

．地點範圍：台中草悟道街區（勤美誠品綠園道、金典綠園道商場、PARK2草悟廣場、勤美術館）

．交通方式：搭乘台灣大道幹線300至308號至科博館站

．活動特色：活動亮點包含由40萬顆銀白燈泡交織、長達250公尺的「光之道 Sparkling Lane」，以及高達7公尺、會定時降雪的「The Sculpted Tree」聖誕樹。去年深受歡迎的「禮物交易所」今年加碼回歸，還可領取明信片，寫給未來的自己；並搭配聖誕市集、美食與限定表演，打造全家都能感受的節慶魅力。

台南市耶誕跨年系列活動自11月29日起連續6周，共規劃3場親子活動與3場大型演唱會，一路歡慶到12月31日跨年倒數，開心迎接2026。圖／台南市政府提供

台南

★台南好Young耶誕跨年系列活動

．活動期間：2025年11月29日（六）至12月31日（三）

．地點範圍：包括南科考古館、佳里體育公園、東區時代公園、永華市政中心與新營南瀛綠都心公園等地。

親子活動： ．11月29日南科考古館：蘋果劇團、特技雜耍、闖關遊戲。 ．12月6日佳里體育公園：如果兒童劇團、泡泡派對、扯鈴秀。 ．12月13日東區時代公園：豆子劇團、溜溜球秀、親子互動。 演唱會活動： ．12月20日永華市政中心西側廣場：搖滾耶誕演唱會。 ．12月27日新營南瀛綠都心公園：南瀛草地音樂會。 ．12月31日永華市政中心西側廣場：台南好Young跨年演唱會。

．活動特色：台南市耶誕跨年系列活動自11月29日起連續6周登場，規劃3場親子活動與3場大型演唱會，並一路歡慶到12月31日跨年倒數迎接2026。活動還結合草地音樂會、親子互動體驗與跨年大型舞台，打造適合各年齡層參與的節慶氛圍。

高雄

★高雄流行音樂中心「2025高流聖誕趴KMC XMAS」

高雄流行音樂中心推出全新《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》，自 12月5日起連續31天登場。圖／高雄流行音樂中心官網

．活動期間：2025年12月5日（五）至2026年1月4日（日）

．地點範圍：高雄流行音樂中心

．交通方式：輕軌至光榮碼頭站、捷運橘線至鹽埕埔站

．活動特色：想在港灣感受歐風聖誕氛圍，高雄流行音樂中心推出全新《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》，自12月5日起連續31天登場。活動亮點包含17公尺巨型聖誕樹點亮海岸夜色、濃厚異國風的聖誕市集、遊行活動與河岸拍照景點，適合親子、情侶與喜歡拍照留念的民眾。海景與節慶燈飾交織，打造南台灣最浪漫的冬季聖誕盛會。

★統一夢時代「愛．Sharing威尼斯主題」

．活動期間：2025年11月14日（四）開跑，主題燈光秀於2025年11月15日（六）至2026年1月1日（四）18：00至21：00整點演出

．地點範圍：夢時代購物中心

．交通方式：輕軌至夢時代站、捷運紅線凱旋站。

．活動特色：現場以13米高聖誕樹「Purple Wish」、大運河與里阿爾托橋重現浪漫場景，搭配摩天輪夜景更添異國魅力。活動並結合威尼斯面具節打造狂歡嘉年華，並邀請人氣男團Ozone於點燈日開唱，讓民眾在高雄體驗濃濃歐風聖誕。

屏東

★屏東聖誕節「聖誕村」

「屏東聖誕節」場域從屏東公園延伸至屏東火車站，14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，還有周末限定飄雪秀。記者劉星君／攝影

．活動期間：2025年11月28日（五）至2026月1月4日（日）

．地點範圍：屏東公園至屏東火車站

．交通方式：搭乘台鐵至屏東站，再轉乘公車至屏東公園。

．活動特色：屏東縣政府以「聖誕村」為主題，從屏東公園延伸至屏東火車站。現場共有14組繽紛燈飾、3棵主題聖誕樹與燈光展演，並推出周末限定飄雪秀，把屏東公園化身為「南台灣最美聖誕村」，打造南部冬季最大節慶盛事。

花蓮

★花蓮幸福聖誕城

今年將在府前石雕公園舉行的花蓮幸福聖誕城，匯聚世界各國特色攤商，提供親子互動、美食與聖誕小物選購。圖／花蓮幸福聖誕城臉書

．活動期間：2025年12月24日（三）至12月28日（日）

．地點範圍：府前石雕公園

．交通方式：搭乘台鐵至花蓮站，再轉乘公車至府前石雕公園。

．活動特色：每年12月，花蓮幸福聖誕城都會盛大開城，今年活動亮點包括巨型聖誕藝術裝置、開城光雕點燈儀式，以及花蓮地區最大的耶誕市集。今年市集更匯聚世界各國特色攤商，提供親子互動、美食與聖誕小物選購，帶來豐富獨特的節慶體驗。