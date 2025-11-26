56歲男頻尿、夜尿 這項手術助他解決煩惱還保留性功能

1名56歲男性受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢，後來經醫師建議，接受「微創水蒸氣攝護腺消融術」術後三個月追蹤顯示，最大尿流速從每秒11.0毫升提升至19.6毫升，幾乎倍增，解決他的排尿之苦。

長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒說，水蒸氣攝護腺消融術是一種以攝氏103度水蒸氣破壞攝護腺增生細胞的微創治療方式。手術時間約10至20分鐘，無需全身麻醉，患者當天即可返家休養。相較傳統刮除或雷射手術，有傷口小、出血少、疼痛輕微等優點，並能最大程度保留性功能與射精能力，成為中高齡男性治療攝護腺肥大的新選擇。

另一位62歲男子，因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救且餘尿量高達400毫升，經施以水蒸氣消融術後。術後一個月追蹤，攝護腺體積從80克縮小至44克，餘尿量降至23毫升，成功恢復自主排尿，不必再為導尿管所困。

黃煒軒說，微創水蒸氣攝護腺消融術特別適合攝護腺體積介於30至80克、藥物效果不佳、希望保留性功能，或因高齡、心血管疾病等因素無法接受長時間麻醉的患者。不過，由於組織被水蒸氣破壞後會出現短暫腫脹，因此術後可能需留置導尿管約一周，待壞死的組織被人體自然吸收、體積縮小後，排尿狀況將逐步改善，並達到最佳療效。

他說，攝護腺肥大為中老年男性常見問題，約有一半50歲以上男性出現相關症狀。若排尿變慢、夜尿頻繁或有殘尿感等情形，應及早就醫檢查，避免膀胱功能退化或尿滯留惡化。