快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

56歲男頻尿、夜尿 這項手術助他解決煩惱還保留性功能

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒說，水蒸氣攝護腺消融術是一種以攝氏103度水蒸氣破壞攝護腺增生細胞的微創治療方式。圖／長安醫院提供
長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒說，水蒸氣攝護腺消融術是一種以攝氏103度水蒸氣破壞攝護腺增生細胞的微創治療方式。圖／長安醫院提供

1名56歲男性受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢，後來經醫師建議，接受「微創水蒸氣攝護腺消融術」術後三個月追蹤顯示，最大尿流速從每秒11.0毫升提升至19.6毫升，幾乎倍增，解決他的排尿之苦。

長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒說，水蒸氣攝護腺消融術是一種以攝氏103度水蒸氣破壞攝護腺增生細胞的微創治療方式。手術時間約10至20分鐘，無需全身麻醉，患者當天即可返家休養。相較傳統刮除或雷射手術，有傷口小、出血少、疼痛輕微等優點，並能最大程度保留性功能與射精能力，成為中高齡男性治療攝護腺肥大的新選擇。

另一位62歲男子，因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救且餘尿量高達400毫升，經施以水蒸氣消融術後。術後一個月追蹤，攝護腺體積從80克縮小至44克，餘尿量降至23毫升，成功恢復自主排尿，不必再為導尿管所困。

黃煒軒說，微創水蒸氣攝護腺消融術特別適合攝護腺體積介於30至80克、藥物效果不佳、希望保留性功能，或因高齡、心血管疾病等因素無法接受長時間麻醉的患者。不過，由於組織被水蒸氣破壞後會出現短暫腫脹，因此術後可能需留置導尿管約一周，待壞死的組織被人體自然吸收、體積縮小後，排尿狀況將逐步改善，並達到最佳療效。

他說，攝護腺肥大為中老年男性常見問題，約有一半50歲以上男性出現相關症狀。若排尿變慢、夜尿頻繁或有殘尿感等情形，應及早就醫檢查，避免膀胱功能退化或尿滯留惡化。

手術 頻尿 射精 性治療 微創 患者 心血管疾病

延伸閱讀

MLB／終於復健結束…大谷翔平今年最大收穫 明年挑戰塞揚獎

55歲男子攝護腺肥大超出正常1倍 拉開手術保「性」福

醫美診所納入評鑑惹議 衛福部周三邀30多個醫界團體說明政策

徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己

相關新聞

今晨苗栗驚現11.6度「今年入秋最低溫」 明轉雨再冷3天

未來一周持續受到東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今清晨各地感受較涼，最低溫出現在苗栗僅11.6度，是...

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

暴力案頻傳鐵警人力5年少16％ 台鐵：1個月內盤點車站保全需求

台鐵今年截至11月15日共發生14起員工遭暴力攻擊事件，立委認為搭乘旅客增加，但鐵警量能逐年下降少16％，要求台鐵應增設...

台灣愛滋新增通報降11% 疾管署喊「三零」盼3年內皆達標

每年12月1日為世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少8...

失智最早徵兆非「健忘」 醫提醒：6種個性改變才是第一道裂縫

國外最新研究指出，真正的第一個警訊其實常出現在「個性與情緒」上。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，許多長者在記憶尚未退化前，就可能已出現焦慮、衝動或冷漠等變化，這些都可能是大腦正在求救的訊號。

天冷好發心血病！ 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

近日溫差大，一天內可達10°C左右，增加心血管疾病及中風急性發作的機會。義大醫院心臟內科主治醫師尤登弘表示，雖然天氣冷颼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。