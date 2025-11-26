快訊

台灣愛滋新增通報降11% 疾管署喊「三零」盼3年內皆達標

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
每年12月1日為世界愛滋病日，根據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少89人，降幅達11%。記者翁唯真／攝影
每年12月1日為世界愛滋病日，根據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少89人，降幅達11%。記者翁唯真／攝影

每年12月1日為世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少89人，降幅達11%。疾管署副署長林明誠表示，2024年台灣愛滋防治成效指標達92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制，除了第一項仍需進步，後2項皆有達標，仍需持續宣導民眾接納每個人，鼓勵勇於篩檢。

台灣愛滋病學會、社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會等單位，打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛，列車內以國際共識U=U（Undetectable = Untransmittable）「測不到病毒量即不具傳染力」為核心，透過標語讓更多人了解愛滋，減少歧視。

林明誠表示，國際愛滋病指標維3個95%，意即感染者知道自己感染、已知感染者接受治療、接受治療者病毒量成功抑制，其中台灣僅感染者知道自己感染未達標，但整體成績仍優於國際平均指標87%、89%、94%。

林明誠分析，「接受治療者病毒量成功抑制」的指標，最容易達標的主因是，目前的藥物只要規律服用，都能達到抑制病毒量的效果，但光是有有效的藥物，感染者不知道自己感染，可能也不具效果，因此感染者必須要先知道自己受感染，治療才能延續。

林明誠說，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少89人，降幅達11%。不過現階段仍面臨困境，在推動過程中，感染者容易受到歧視，這些歧視源自於對「疾病的無知」。因此喊出零歧視、零感染及零死亡「三零」，讓民眾願意篩檢，感染者得知自己感染才能達標，他推估，台灣3年內能達到真正的國際標準。

台灣愛滋病學會秘書長林冠吟說，U=U的科學與醫學證據已獲全球認可，感染者只要穩定服藥並維持至少6個月測不到病毒量，就不具傳染力。這不僅降低傳播風險，更讓感染者擁有與一般人相同的壽命與生活品質。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，透過於捷運上的簡單標語跟宣導，讓大家了解愛滋相關衛教資訊，不害怕這個疾病。

台灣愛滋病學會、社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會與台灣吉立亞醫藥 （Gilead Sciences）攜手打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛。記者翁唯真／攝影
台灣愛滋病學會、社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會與台灣吉立亞醫藥 （Gilead Sciences）攜手打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛。記者翁唯真／攝影
台灣愛滋病學會、社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會與台灣吉立亞醫藥 （Gilead Sciences）攜手打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛。記者翁唯真／攝影
台灣愛滋病學會、社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會與台灣吉立亞醫藥 （Gilead Sciences）攜手打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛。記者翁唯真／攝影

