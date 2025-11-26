立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日起推出「化妝品產品登錄制度」，業者不完成登錄，最高可處100萬元，實際查詢發現，本次疑慮化妝品共3項沒有完成登錄，衛福部「含糊執法」受傷的是民眾。對此，食藥署長姜至剛承諾，將於2周內要求所有化妝品業者，如實登錄系統。

陳菁徽說，監察院曾點出，自111至113年2年間，有6家食品業主自境外輸入28批、共28萬公斤的蘇丹色素的辣椒粉進入國內，並針對此案糾正過食藥署邊境把關「明顯失職」，如今不只食物有蘇丹紅，現在連塗抹在臉上、皮膚的化妝品也都出現蘇丹紅，截至目前最新數量達到20款。

除化妝品登錄系統外，過去因許多食品業者未如實登錄記載食品製造及原料等資訊，導致後續政府在追查產品流向困難重重，食藥署為此推出「食品追溯追蹤系統」。陳菁徽表示，政府不論食品、化妝品領域，政府推出各種登錄系統，「但若業者不予理會，或政府未強力執行，系統形同虛設，無法協助邊境把關。」

依「化妝品衛生安全管理法」，業者需在前述系統完成登錄，否則最高可處1百萬元，且可連續處罰。陳菁徽批評，這項法規看似有約束力，但過去1年內，食藥署僅開罰32件，總金額僅49萬元，平均一件違規只罰1萬餘元，對廠商而言「不痛不癢」，實際查看平台系統，發現本次有疑慮的20產品，共有3件沒有在系統登錄。

陳菁徽批評，法律為政府訂定，但若政府執法以含糊方式帶過，最終受傷的便是民眾，也影響依法登錄的良心企業，要求食藥署2周內，要求所有化妝品業者，如實在化妝品產品登錄平台系統登錄相關資料，且政府應拿出魄力，「針對不守規矩業者，應直接開罰。」

姜至剛表示，將於2周內要求國內900餘家化妝品業者完成登錄，同時針對高風險產品，如染髮劑、 酸類化妝品等，目前管理尚有精進的空間，將研議加強高風險產品管理措施。