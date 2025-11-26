快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

上班族骨頭痠痛以為關節炎 急性血癌悄報到

中央社／ 台北26日電

1名30多歲上班族最近常骨頭痠痛，本以為是關節炎抽血檢查發現異常，才揪出竟是急性骨髓性白血病。醫師提醒，其他常見症狀如容易累、反覆發燒、莫名瘀青，持續逾2週快就醫。

急性骨髓性白血病（AML）是成人最常見血癌，台灣每年約增900至950人罹病，病情惡化快速，延遲治療恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，是惡名昭彰的癌症之一。常見症狀為臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、未碰撞卻瘀青出血、骨骼疼痛，容易被誤認貧血、感冒等，延誤就醫。

雖然急性骨髓性白血病好發於65歲以上老年族群，但奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳今天透過新聞稿提醒，臨床經驗是年輕、中壯年都可能會遇到。由於這些常見症狀並不具特異性，常被誤以為是貧血或感冒，導致民眾錯過就醫時機，如出現前述4大症狀應提高警覺，持續超過2週就應該快就醫檢查。

例如1名30多歲女性上班族，最近常會覺得骨頭痠痛，原本以為是關節炎，就醫卻不見好轉。收治這名個案的高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任蕭惠樺指出，個案因抽血檢查發現血液異常，輾轉至高醫就診後確診急性骨髓性白血病，骨頭疼痛是因為癌細胞於骨髓內增生所致。

蕭惠樺表示，急性骨髓性白血病已有多種創新治療藥物，進入精準治療時代，除了年紀較輕、身體條件相對較佳的中壯齡病患有機會透過治療延長存活期，對於可幫助年長者以及年輕但是有嚴重共病的病友，同樣能將平均存活期從3個月延長到12個月，甚至是更長時間。

除前述4大症狀外，蕭惠樺也遇過病人出現胃口不佳、體重下降；或是出現血尿、血便，誤以為是泌尿道發炎、胃腸發炎或惡性腫瘤等疾病。

馮盈勳強調，急性骨髓性白血病尚未有特定致癌因子，只要有疑似症狀就盡快就醫，避免病情惡化、導致器官衰竭。

抽血 腫瘤 關節炎

延伸閱讀

感冒又低燒，遊日回來出現「蘋果臉」！醫提醒可能是這疾病

上班族投資新選擇！「權證」小額入門、放大理財效益，4優點大公開！

誤以為是感冒！36歲女頸痛似被人掐住 醫生揭患這種病險影響終身

假檢警稱普發1萬遭冒名盜領 上班族急交現金「監管財產」被騙百萬

相關新聞

今晨苗栗驚現11.6度「今年入秋最低溫」 明轉雨再冷3天

未來一周持續受到東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今清晨各地感受較涼，最低溫出現在苗栗僅11.6度，是...

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

暴力案頻傳鐵警人力5年少16％ 台鐵：1個月內盤點車站保全需求

台鐵今年截至11月15日共發生14起員工遭暴力攻擊事件，立委認為搭乘旅客增加，但鐵警量能逐年下降少16％，要求台鐵應增設...

台灣愛滋新增通報降11% 疾管署喊「三零」盼3年內皆達標

每年12月1日為世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少8...

失智最早徵兆非「健忘」 醫提醒：6種個性改變才是第一道裂縫

國外最新研究指出，真正的第一個警訊其實常出現在「個性與情緒」上。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，許多長者在記憶尚未退化前，就可能已出現焦慮、衝動或冷漠等變化，這些都可能是大腦正在求救的訊號。

天冷好發心血病！ 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

近日溫差大，一天內可達10°C左右，增加心血管疾病及中風急性發作的機會。義大醫院心臟內科主治醫師尤登弘表示，雖然天氣冷颼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。