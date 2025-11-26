監委：中國大陸螺螄粉辣條以小包裹違法輸台 已自動調查

監委林文程、田秋堇今天表示，據報載，含過量添加物且未經許可的中國「蠟瓶糖」、「螺螄粉」、「辣條」等食品，利用小型包裹免查驗的漏洞違法輸入販售，究竟台灣輸入食品相關查核管理機制與查處措施為何，已申請自動調查。

監察委員林文程、田秋堇透過新聞稿表示，據報載，含過量添加物且未經許可的中國「蠟瓶糖」、「螺螄粉」、「辣條」、「麻辣花生」等食品，利用小型包裹免查驗的漏洞違法輸入，並在網路購物平台、夜市等處販售。

監委表示，近年中國透過社群平台抖音等宣傳炒作成爆紅食品，吸引民眾網購，但這類小型食品物資未經食品查驗及許可輸入，就透過交寄快遞、物流業者來台。

監委說明，按衛生福利部民國108年公告訂定「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗條件與其適用通關代碼」，就輸入食品及相關產品符合供自用及一定金額、數量條件者得免查驗；但據審計部113年度中央政府總決算審核報告指出，部分民眾藉個人自用免申請輸入查驗制度，頻繁輸入巨量食品，顯然不合常理，似乎已產生部分人士藉此機制規避查驗。

監委強調，為維護國民健康及避免造成豬瘟疫情破口等，究竟台灣輸入食品相關查核管理機制與查處措施為何、有無不足之處、是否有無相關緊急應變措施等，事涉民眾食品安全與豬瘟疫情管控，都有待查明釐清。