化妝品摻蘇丹紅…立委質疑未從源頭把關 食藥署：將實施原料精準查驗

立法院社福及衛環委員會邀衛福部就蘇丹紅化妝品案專案報告，立委王育敏質詢時提到，化妝品管理制度未嚴加管理，反而朝向「源頭放鬆」方向查驗，進口查驗由「許可制」改「登錄制」，為抽查結果導致有毒原料被輸入國內。對此，食藥署長姜至剛承諾，將依化妝品製造商資料，回溯原料供應商，精準查驗化妝品原料。

蘇丹紅化妝品源自新加坡化妝品原料供應業者，毒原料一部分直接賣給我國化妝品下游業者，一部分在境外製成化妝品成品後輸入我國。王育敏說，蘇丹紅價格便宜、型態穩定且色澤鮮豔，被廣泛使用於髮霜、護髮液、卸妝膏、面霜、潤色護唇膏等產品，消費者恐透過皮膚、唇口直接吸收，目前曝光的僅是一家原料供應商，若上游原料未加嚴列管查驗，「恐不只一家」仍在市場中持續運營。

王育敏質疑，國內化妝品查驗制度，於113年7月改制，形同讓進口原料可「無須經過查驗就入關」，且今年10月底食藥署就掌握中國大陸蘇丹紅化妝品相關訊息，卻未立即將相關原料及產品列為高風險品項逐批查驗，也未落實流向追查，導致防堵出現落差。

王育敏表示，「化妝品管理法」並未明文要求業者必須送驗原料、半成品或成品，原料安全評估更由業者自行或委外辦理，「完全以業者自律作為把關基礎，對消費者非常沒有保障」，呼籲衛福部比照「食安法」規定，補上管理所需的法源與拘束力，並建議提高查驗密度，鎖定化妝品原料、半成品進行控管。

姜至剛表示，化妝品原料用途多元，本次案件中疑慮原料以植物性著色劑報關，因不是食品添加物，依現行規定不需經過邊境查驗，但含蘇丹紅原料不該進入任何產品，業者行為已是「摻偽假冒」的詐欺行為，食藥署目前僅要求化妝品製造商將產品送驗，未來將依製造商提供的原料供應商資料，進行原料查驗，盼能精準把關。

衛福部長石崇良說，化妝品原料不僅供應食品，也有其他用途，因此由製造業者端進行把關，實施後市場查驗進行管理，過去蘇丹紅未列入常規查驗項目，本次案件後，食藥署已開發出高敏感度檢驗方法，除將要求業者自主管理，也會在後市場方面加強抽驗，為要求業者自主管理，除輔導業者通過良好作業規範（GMP）外，如有修法必要，將內部研擬後提立法院審議。