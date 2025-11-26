快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

今晨苗栗驚現11.6度「今年入秋最低溫」 明轉雨再冷3天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今清晨各地感受較涼，最低溫出現在苗栗僅11.6度，是今年入秋以來測站首次觀測到的最低溫，預估周六清晨，中部以北、宜蘭低溫下探13至15度。聯合報系資料照
未來一周持續受到東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今清晨各地感受較涼，最低溫出現在苗栗僅11.6度，是今年入秋以來測站首次觀測到的最低溫，預估周六清晨，中部以北、宜蘭低溫下探13至15度。

劉宇其說，受到東北季風影響，今天清晨各地感受偏涼，白天回溫，中南部將回溫至25度以上，日夜溫差大，北部、東半部仍感受偏涼。

今天西半部為晴朗的好天氣，但清晨受到輻射冷卻影響，中部以北溫度偏低，今天最低溫出現在苗栗農改場測站為11.6度，「是今年入秋以來觀測到的最低溫」。

劉宇其表示，今年第27號颱風「天琴」今早8時於台灣南西方，並往西前進，往越南方向移動，並朝中南半島前進，其路徑距離台灣遙遠，不會直接影響到台灣，但台灣北側、東北側受到颱風外圍中高層水氣北移，加上東北季風影響，今晚水氣將增加。

針對未來一周天氣，劉宇其指出，今晚8時持續受到大陸高壓影響，東北風較強，明天移動到中國大陸華中地區，但東北季風仍持續影響到周五，周六高壓出海、東北季風減弱，溫度才會回升，但下周一會再受到下個高壓影響。

今（26日）下午各地天氣晴朗穩定，晚間起水氣增加，東半部、南部會有飄起零星雨；明（27日）上半天持續受到東北季風影響，降雨機率增加，北部、東半部、南部雲量偏多，會有短暫降雨，但雨勢不大，其他地區為多雲的天氣。

周五（28日）起水氣逐漸減緩，各地降雨緩和，但颱風中高層水氣通過，中南部山區、恆春半島仍有零星降雨；周六（29日）東半部仍有降雨情形，西半部則到中南層水氣北移影響可能會有零星雨。

溫度部分，劉宇其表示，明（27日）雲量增加，各地感受偏涼；周五至周六清晨（28、29日）天氣轉好，但持續受到東北季風影響，配合輻射冷卻作用，清晨溫度較低，預計周六清晨中部以北、宜蘭低溫下探13至15度，其他地區低溫約17、18度。

周日（30日）東北季風減弱，氣溫回升，但日夜溫差大；下周一（12月1日）再有另一波東北季風增強。

至於周六降溫至13至15度，是否達成冷氣團的標準？劉宇其說，冷氣團的定義是由台北測站低溫預測來決定，目前預測周六台北測站為16至17度，而冷氣團為14度以下，尚未達標。

