快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
電暖器使用時要特別小心，以免發生火災。圖／Ingimage
電暖器使用時要特別小心，以免發生火災。圖／Ingimage

據日媒「TBS NEWS DIG」報導，日本產品安全評估機構NITE近期公布多起電暖器相關意外的實驗畫面，顯示棉被、衣物等一旦碰到電暖器散出的高溫，會迅速起火並沿著布料延燒。許多人以為電暖器沒有明火比較安全，實際上事故頻傳，仍須提高警覺。根據NITE去年的統計，所有家用加熱設備的意外中，有三分之一與電暖器等家電有關。

氣溫下降後，另一項常見的危險就是「過度集中用電」。民眾常把電暖器、電毯、快煮壺等高功率用品通通插在同一組插座或延長線上，結果導致過熱甚至起火。NITE指出，即使是沒有明火的電器，也可能因擺放位置不當、安全裝置失效或負荷超載而引起意外。

專家提醒，在開始使用加熱式電器前，應先檢查使用環境。首先，電暖器要與棉被、衣物、毛毯、窗簾及牆面保持足夠距離，避免靠近任何易燃物。其次，多數電暖器具備「傾倒自動斷電」功能，但若長期未使用或機器老舊，這項安全裝置可能故障，因此建議每季使用前先測試，確認傾倒時是否會立即斷電

另外，使用前務必檢查延長線的最大負荷瓦數是否足夠，避免在同一個插座上同時接上多台高功率電器，應盡量單獨使用一個插座，才能降低過熱起火的風險。隨著天氣轉冷，NITE呼籲民眾務必做好基本的安全檢查，避免因忽略細節而影響居家安全。

天冷取暖…當心電器燒掉你家！不是會自動斷電就沒事 三大原則保平安

