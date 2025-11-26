研究：採集一滴血液 可預測十年疾病風險

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國醫學研究指出，血液中複雜的分子圖譜可以展現每個人的生理狀況，並預測至少十年疾病風險。（Photo by Guille B on Unsplash under C.C License）
採集指尖一小滴血，可預測未來疾病風險！英國醫學研究指出，血液中複雜的分子圖譜可以展現每個人的生理狀況，並預測包括糖尿病、心臟病、癌症和失智症等至少十年疾病風險。如今，科學家對血液中的代謝物進行醫學評估，並將提供給世界各地的醫學研究單位。

採集血液 預測疾病

衛報》報導，英國生物銀行從50萬名志願者身上採集血液，並檢測250種不同蛋白質、醣類、脂肪等分子化合物，開展迄今為止全球規模最大的血液關鍵物質研究。對此，該研究透過針刺檢測採集血液，並可以檢測至少十年相關疾病的早期跡象。

研究顯示，複雜的分子圖譜可以展現每個人的生理狀況，而結合醫療記錄和名冊登記，科學家可以預測包括糖尿病、心臟病、癌症和癡呆症等疾病風險。

「這項研究徹底改變醫學工作。」愛丁堡大學免疫學家愛德華茲-希克斯表示，這符合目前正在推動的疾病預防模式，即採集一小滴血樣本就能了解自己的健康狀況，以預防未來疾病。

代謝物現預警信號

獨立報》報導，英國生物銀行與南丁格爾健康中心合作，對血液中的代謝物（包括醣類、脂肪和胺基酸）進行醫學評估，並將這些分子圖譜提供給世界各地的研究人員。

首席科學家艾倫表示，代謝物是人體分解食物、空氣和藥物時產生的微小分子，而研究代謝物是揭示疾病預警信號、了解疾病如何成因，以及進行追蹤治療的有效方法。

【更多精采內容，詳見

科學家 醫學 風險

