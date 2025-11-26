研究：採集一滴血液 可預測十年疾病風險
採集指尖一小滴血，可預測未來疾病風險！英國醫學研究指出，血液中複雜的分子圖譜可以展現每個人的生理狀況，並預測包括糖尿病、心臟病、癌症和失智症等至少十年疾病風險。如今，科學家對血液中的代謝物進行醫學評估，並將提供給世界各地的醫學研究單位。
採集血液 預測疾病
《衛報》報導，英國生物銀行從50萬名志願者身上採集血液，並檢測250種不同蛋白質、醣類、脂肪等分子化合物，開展迄今為止全球規模最大的血液關鍵物質研究。對此，該研究透過針刺檢測採集血液，並可以檢測至少十年相關疾病的早期跡象。
研究顯示，複雜的分子圖譜可以展現每個人的生理狀況，而結合醫療記錄和名冊登記，科學家可以預測包括糖尿病、心臟病、癌症和癡呆症等疾病風險。
「這項研究徹底改變醫學工作。」愛丁堡大學免疫學家愛德華茲-希克斯表示，這符合目前正在推動的疾病預防模式，即採集一小滴血樣本就能了解自己的健康狀況，以預防未來疾病。
代謝物現預警信號
《獨立報》報導，英國生物銀行與南丁格爾健康中心合作，對血液中的代謝物（包括醣類、脂肪和胺基酸）進行醫學評估，並將這些分子圖譜提供給世界各地的研究人員。
首席科學家艾倫表示，代謝物是人體分解食物、空氣和藥物時產生的微小分子，而研究代謝物是揭示疾病預警信號、了解疾病如何成因，以及進行追蹤治療的有效方法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言