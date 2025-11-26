快訊

天冷好發心血病！ 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。圖／123RF
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。圖／123RF

近日溫差大，一天內可達10°C左右，增加心血管疾病及中風急性發作的機會。義大醫院心臟內科主治醫師尤登弘表示，雖然天氣冷颼颼，但低溫最適合戶外馬拉松，因為身體受到的熱壓力變小，使跑步變得更輕鬆。不過，低溫來襲可能增加心血管疾病風險，跑者以及中高齡、三高族群，務必做好保暖措施。

尤登弘指出，馬拉松是一種高負荷的運動，不少賽事出現跑者不明原因昏倒或胸悶、頭暈，其原因是低溫會造成血管收縮、使血壓上升。秋冬時期，門診的心血管疾病患者也明顯增加，因為氣候變化易造成血壓與心律的波動，導致心臟疾病惡化，而氣溫驟降也易誘發心律不整，包括心房顫動。

根據資料統計，心血管疾病死亡人數最多的為1、2及12月；研究亦顯示，氣溫每下降1°C，心血管相關疾病的發生率上升1.2%、死亡率上升1.6%。早晚溫差大，血管易急速收縮，血壓波動劇烈，特別是高齡長者、高血壓及心臟病患者，需注意保暖與定期監測。

尤登弘提醒，近年國人瘋馬拉松，除了體能訓練，更是發現自我極限的過程。不過，馬拉松並不是「拚命多跑」，而是有耐心、有計畫地循序漸進。例如從1公里、3公里開始，慢慢增加距離，身體才能逐步適應。若身體出現持續痠痛，就應放慢節奏或增加恢復時間，避免運動傷害、過度訓練症候群。

運動有助於穩定血壓，尤登弘指出，每周進行150分鐘的中等強度有氧運動，例如慢跑、游泳或騎自行車，另加上深蹲、阻力刺激等肌力訓練，可增強心肺功能、改善血管彈性。對長者或有慢性病史的人來說，規律運動也是預防心血管疾病的關鍵，建議透過適當監測與個人化訓練計畫，安全維持規律運動。

對於有心血管病史或心律不整的患者，常擔心劇烈運動會增加心臟負擔，使症狀惡化。目前醫療科技已經有了新的治療方式，可透過採用不需侵入性手術植入的無導線心律調節器的幫助，降低治療風險及恢復的時間，甚至有機會參與需耐力的長時間運動。

尤登弘說，冬天運動時務必遵守保暖、熱身、收操、補水及調整運動時間等原則，降低心血管疾病風險。三高患者務必規律用藥，一般民眾要做好保暖措施，避免流汗造成體溫驟降，運動過後也要立刻擦乾汗水，穿上保暖外套以防著涼，並收操幫助疲累的肌肉放鬆，讓心跳減慢，回到平靜狀態。

