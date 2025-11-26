快訊

東北風挾帶境外污染物 31測站空品亮橘燈多在南部

中央社／ 台北26日電
空氣品質示意圖。圖／AI生成
空氣品質示意圖。圖／AI生成

環境部提醒，今天東北風恐挾帶境外污染物影響台灣及離島，另外在彰化、台東及雲嘉南地區因風速較強易有揚塵；截至上午11時，已有31測站空品亮橘燈，多位於南部地區。

環境部空氣品質監測網表示，今天東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；另外，彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

根據空氣品質監測網顯示，今天截至上午11時，僅台中和平監測站空氣品質呈綠色良好等級，全台計有31個測站達橘色提醒等級，多位於南部地區；中部以北，多為普通等級。

環境部表示，28日前環境風場為東北風至東北東風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物易累積；29、30日環境風場轉為偏東風，境外影響逐漸趨緩，西半部污染物易累積；12月1日東北季風影響，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積。

環境部提醒應注意防範，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護；空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。

空氣品質 環境部 東北風

相關新聞

今晨苗栗驚現11.6度「今年入秋最低溫」 明轉雨再冷3天

未來一周持續受到東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今清晨各地感受較涼，最低溫出現在苗栗僅11.6度，是...

暴力案頻傳鐵警人力5年少16％ 台鐵：1個月內盤點車站保全需求

台鐵今年截至11月15日共發生14起員工遭暴力攻擊事件，立委認為搭乘旅客增加，但鐵警量能逐年下降少16％，要求台鐵應增設...

天冷好發心血病！ 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

近日溫差大，一天內可達10°C左右，增加心血管疾病及中風急性發作的機會。義大醫院心臟內科主治醫師尤登弘表示，雖然天氣冷颼...

揪蘇丹紅化粧品！衛福部首開發檢驗方法 24日公布可檢驗機構名單

蘇丹紅化妝品案，疑慮產品新增至20項，立法院社福及衛環委員會今天邀相關單位就「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及...

善終規劃的3個準備：律師賴芳玉教你安排錢、照護、醫療 好好老更重要

身為台灣最知名的家事律師，看多了人生悲歡離合，賴芳玉卻不鼓勵急著寫遺囑。賴芳玉認為善終準備的起點，不是先立遺囑，而是自問「想怎麼好好老」。

