東北風挾帶境外污染物 31測站空品亮橘燈多在南部

環境部提醒，今天東北風恐挾帶境外污染物影響台灣及離島，另外在彰化、台東及雲嘉南地區因風速較強易有揚塵；截至上午11時，已有31測站空品亮橘燈，多位於南部地區。

環境部空氣品質監測網表示，今天東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；另外，彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

根據空氣品質監測網顯示，今天截至上午11時，僅台中和平監測站空氣品質呈綠色良好等級，全台計有31個測站達橘色提醒等級，多位於南部地區；中部以北，多為普通等級。

環境部表示，28日前環境風場為東北風至東北東風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物易累積；29、30日環境風場轉為偏東風，境外影響逐漸趨緩，西半部污染物易累積；12月1日東北季風影響，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積。

環境部提醒應注意防範，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護；空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。