快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科主管能力下降竟是憂鬱症 刺激前額葉找回工作能力

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林彥鋒指出，憂鬱症成因複雜，需結合生理治療與心理諮商。蔡男因無法耐受藥物副作用，後期採用具特殊H-Coil頭盔設計的Brainsway重複式經顱磁刺激系統進行加速型治療。圖／友信醫療集團提供
林彥鋒指出，憂鬱症成因複雜，需結合生理治療與心理諮商。蔡男因無法耐受藥物副作用，後期採用具特殊H-Coil頭盔設計的Brainsway重複式經顱磁刺激系統進行加速型治療。圖／友信醫療集團提供

53歲蔡男在竹科擔任高階主管，近來總覺得力不從心，各方面能力明顯下降，甚至影響生活和工作，就醫竟是憂鬱症。醫師指出，該患者歷經多款藥物治療效果有限，還產生副作用，最終改採深度經顱磁刺激加速型刺激前額葉，搭配心理諮商與量表追蹤，逐步恢復能力。

新竹台大分院精神醫學部兼任主治教授、親禾身心診所醫師林彥鋒指出，據行政院重要性別統計資料庫指出，台灣近5年精神疾病門診件數從2018年的527件（每千人）增加至2023年的656件，成長率高達24.5%，5年新增近297萬件門診量。

林彥鋒指出，許多竹科患者都有「努力治療、但治療又造成生活負擔」的兩難，部分藥物可能帶來思考反應變慢、情緒平淡、嗜睡疲倦等副作用，反而使工作效率下降、壓力更大，形成惡性循環。因此，在治療規畫上需優先回應患者最迫切的生活需求，以個別化方式調整治療流程。

林彥鋒指出，憂鬱症成因複雜，需結合生理治療與心理諮商。蔡男因無法耐受藥物副作用，後期採用具特殊H-Coil頭盔設計的Brainsway重複式經顱磁刺激系統進行加速型治療，並同步由心理師、醫療團隊追蹤評估，僅1周即在憂鬱與焦慮量表上出現明顯進步，3周後接近完全緩解。

林彥鋒指出，深部經顱磁刺激（dTMS）較傳統TMS能刺激更深、更廣的腦區，臨床效果更穩定，2021年已獲衛福部核准用於重度憂鬱症。研究顯示，憂鬱症不同症狀涉及的前額葉位置不一，dTMS的廣泛刺激可同時改善多類型症狀。2025年最新臨床試驗也證實，加速型dTMS在連續6天、每天5次治療下，近9成患者症狀改善、近8成達到緩解。

目前全台約20家醫院，包括台大醫院、三軍總醫院與高雄長庚等皆已導入dTMS。林彥鋒強調，雖然腦波與基因等精準醫療工具快速進展，臨床仍以問診與量表評估為核心，透過跨專業治療團隊，才能有效協助患者恢復功能。

林彥鋒指出，深部經顱磁刺激（dTMS）較傳統TMS能刺激更深、更廣的腦區，臨床效果更穩定，Deep TMS 透過H-Coil線圈發出磁脈衝進行經顱磁刺激治療。圖／友信醫療集團提供
林彥鋒指出，深部經顱磁刺激（dTMS）較傳統TMS能刺激更深、更廣的腦區，臨床效果更穩定，Deep TMS 透過H-Coil線圈發出磁脈衝進行經顱磁刺激治療。圖／友信醫療集團提供

重度憂鬱症 患者 副作用

延伸閱讀

去年哪個縣市勞工平均年薪最高？ 這地區半數達90萬元

台中貴婦愛上潛水小鮮肉 2間豪宅歡愛...年收千萬董座夫戴綠帽獲賠

竹科消費力超穩！巨城來客客單雙成長 全年挑戰180億可望挺進全台前五強

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

相關新聞

今晨苗栗驚現11.6度「今年入秋最低溫」 明轉雨再冷3天

未來一周持續受到東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，今清晨各地感受較涼，最低溫出現在苗栗僅11.6度，是...

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

暴力案頻傳鐵警人力5年少16％ 台鐵：1個月內盤點車站保全需求

台鐵今年截至11月15日共發生14起員工遭暴力攻擊事件，立委認為搭乘旅客增加，但鐵警量能逐年下降少16％，要求台鐵應增設...

台灣愛滋新增通報降11% 疾管署喊「三零」盼3年內皆達標

每年12月1日為世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少8...

失智最早徵兆非「健忘」 醫提醒：6種個性改變才是第一道裂縫

國外最新研究指出，真正的第一個警訊其實常出現在「個性與情緒」上。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，許多長者在記憶尚未退化前，就可能已出現焦慮、衝動或冷漠等變化，這些都可能是大腦正在求救的訊號。

天冷好發心血病！ 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

近日溫差大，一天內可達10°C左右，增加心血管疾病及中風急性發作的機會。義大醫院心臟內科主治醫師尤登弘表示，雖然天氣冷颼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。