暴力案頻傳鐵警人力5年少16％ 台鐵：1個月內盤點車站保全需求

台鐵今年截至11月15日共發生14起員工遭暴力攻擊事件，立委認為搭乘旅客增加，但鐵警量能逐年下降少16％，要求台鐵應增設保全；台鐵公司表示，目前除特等站的台北站、高雄站已設有保全外，現已針對全台其他特等站及一等站盤點增設保全需求，預計1個月內盤點完畢。

台鐵員工遭旅客暴力攻擊事件頻仍，但鐵路警察無法在第一時間趕赴現場協助處理，僅能靠台鐵員工制止，但民進黨立委李昆澤表示，就算台鐵員工欲解除旅運契約，面對旅客耍賴不願離場也無法強制驅離，仍只能等鐵警協助。

但李昆澤進一步指出，鐵路警察能量不足，台鐵應評估保全的增設。根據統計，鐵警於2020年有745人，但今年鐵路警察減少至626人，減幅16%，旅客越來越多，警力卻越來越少，排除旅客暴力事件不能落在第一線員工身上，員工的職務及任務是載運和疏運服務，不應該被預設為面對旅客暴力的第一道防線。

對此，台鐵公司總經理馮輝昇表示，公司盤點人力分為平交道及車站2部分，目前台鐵平交道有設置保全；車站部分，特等站的台北站、高雄站也設有保全。