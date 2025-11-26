農糧署鼓勵冬種綠肥 形成油菜、向日葵花海

農業部農糧署鼓勵農友於冬季休閒期種植綠肥作物，今年規劃全國推廣面積3萬5000公頃，形成了油菜、向日葵、蕎麥等花海美景。

農糧署為打造國內優質農業生產環境，近幾年鼓勵農友於冬季休閒期種植綠肥作物，包含：油菜、苕子、埃及三葉草、向日葵及蕎麥等。

農糧署說，油菜、向日葵、蕎麥等綠肥作物，開花時形成繽紛花海，除提升農村視覺美化外，更提供蜜蜂越冬所需蜜源及促進農田生態多樣性。

根據農糧署最近提供的資料，114年度全國規劃推廣面積達3萬5000公頃。

農糧署說，台灣農民耕作土地多採連作方式，長期連作易導致地力衰退。冬季休耕期種植綠肥作物，能有效提升土壤肥力，可減少次期化學肥料使用，綠肥在農業生產中兼具「改良土壤、增肥節能、生態保育與環境保護」等多重效益，是推動永續農業與生物多樣性維護的重要策略。

農糧署舉例，豆科綠肥如苕子能透過根瘤菌固定大氣氮轉化為植物可吸收型態，從而減少化學氮肥使用；綠肥覆蓋層可抑制雜草生長，根系活動能促進土壤微生物多樣性與有益菌群繁殖；翻耕後之有機物質分解釋出，又可增加土壤團粒結構，使土壤通氣性與保水能力提升，促進微生物活動，讓土壤養分循環更為完整。

為鼓勵農友於第二期稻作收穫後即行種植綠肥，農糧署委託種苗改良繁殖場依據各鄉鎮種植需求與參照地區種植適性，於每年二期作水稻收穫前提供適作綠肥種子，如油菜、埃及三葉草、苕子、向日葵、蕎麥等至各地鄉（鎮、市、區）農會供農民免費領取。