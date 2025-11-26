影／化粧品染蘇丹紅 石崇良：移送檢調查明是否為惡意添加

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，12家廠商遭波及，有疑慮產品增加到20項。衛福部長石崇良上午出席立法院衛環委員會備詢，會前受訪時表示，本案由食藥署依國際新聞主動追蹤查驗而發現，全案已移送檢調偵辦，將查明是否為惡意添加，而針對市售化粧品都是採後市場查驗，而非邊境抽驗，未來會將蘇丹紅列為查驗項目。

石崇良今天上午在立法院針對「蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告並備詢。石崇良在會前聯訪時被問到中央防範蘇丹紅化粧品重演的相關作法時表示，這次是台灣首次在化粧品中檢出禁用的蘇丹色素。因食藥署監控到國外出現警訊後，主動展開追查，進而發現進口商輸入問題原料，有12家使用相關產品，共涉及20個品項，商品也都全數下架。