防蘇丹紅化粧品 姜至剛：明年7月前輔導業者完成GMP認證 強化原料辨識

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署長姜至剛備詢時，還原追查情形，食藥署接獲一位皮膚科醫師通報，主動追查市售化粧品，循線找到進口疑慮產品的業者亦鴻公司。記者林琮恩／攝影
國內爆發首宗蘇丹紅化粧品案，累計疑慮產品項目達20件。立法院社福及衛環委員會邀衛福部專案報告。衛福部食藥署長姜至剛備詢時，還原追查情形，食藥署接獲一位皮膚科醫師通報，主動追查市售化粧品，循線找到進口疑慮產品的業者亦鴻公司。他表示，國內業者雖然辛苦，但也須負原料把關責任，將要求所有業者，明年7月前完成良好作業規範（GMP）認證。

姜至剛表示，他有一位任職皮膚科醫師學弟，發現蘇丹紅化粧品相關訊息，他得知後立即要求同仁追查，發現業者「亦鴻企業公司」進口摻入蘇丹紅疑慮產品，於海關報關時採植物性著色料，非供食品添加物的類別輸入，由海關書審後放行，由於不是提供食品使用，依現行法規，不在食藥署邊境查驗範圍內。

化粧品原料為化學品，並非單純供化粧品使用。姜至剛說，化學原料影響層面廣，以本次疑慮原料為例，業者報驗植物性著色原料，竟含有高濃度蘇丹紅，進口商未盡把關責任，未落實上游把關，在衛福部長石崇良指示下，食藥署將依違反「化粧品衛生安全管理法」，重罰亦鴻公司，採最高額罰鍰500萬元。

姜至剛表示，我國食藥署為國際化粧品法規合作會議（ICCR）成員，其他ICCR成員包括歐美、加拿大等，針對化粧品管理，均以市售成品為管理核心，且明定限制使用、禁止使用成分，蘇丹色素已在目前禁止使用項目之列，進口商無法確認自家進口的產品是否摻入蘇丹紅，國內廠商雖然無辜，但廠商未辨識原料是否合規，也有責任。

蘇丹紅化粧品案爆發後，國內化粧品業者紛紛喊冤。姜至剛表示，看到部分國內業者落淚，他也很不捨，雖然辛苦，但國內化粧品製造商，應付產品把關責任，食藥署將依規模，輔導國內900餘家化粧品業者，預計在明年7月前，全數導入GMP認證，尤其要增強「原料辨識能力」，盼藉此杜絕蘇丹紅等不合規定成分混入化粧品情形。

食藥署購回市售產品，檢驗時發現過去使用的「色相沉積法」敏感度不足。姜至剛說，該署短時間內完成蘇丹紅檢驗方式開發，可精準檢測出化粧品中蘇丹紅濃度，經過這項精準檢測方法，發現原料業者紅色複方產品，含高濃度蘇丹紅，研判並非遭汙染，而是蓄意添加，因此予以重罰，這項檢驗方法完成開罰，24日對外公告後，已交付國內5家檢驗公司，加強民間檢驗量能。

