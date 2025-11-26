失智最早徵兆非「健忘」 醫提醒：6種個性改變才是第一道裂縫

一般民眾普遍認為「記憶力變差」是失智症最早的徵兆，但國外最新研究指出，真正的第一個警訊其實常出現在「個性與情緒」上。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書提醒，許多長者在記憶尚未退化前，就可能已出現焦慮、衝動或冷漠等變化，這些都可能是大腦正在求救的訊號。

黃軒表示，「忘東忘西」並非失智症最初的症狀，「真正的第一個裂縫，往往不是記憶，而是『個性先變』了」。研究指出，一種名為「輕度行為障礙」（Mild Behavioral Impairment，MBI）的症狀，往往比記憶衰退更早出現，卻最常被家屬忽略。許多家屬會將長者突然的個性轉變，誤以為是「脾氣變差」、「老了就是這樣」，但越來越多科學證據顯示，這可能是阿茲海默症最早期的病變。

根據多項系統性回顧與腦部影像研究，符合MBI的長者即使記憶正常，大腦內已可見多項早期病變，包括：類澱粉蛋白（Amyloid-β）沉積上升、tau蛋白病理改變、海馬體萎縮、神經絲蛋白（Neurofilament light chain, NfL）升高，及管理情緒的邊緣系統出現異常。

研究指出，這些變化可能比記憶衰退早上數年。醫師提醒，若以下變化是「新出現」且「持續半年以上」，就應提高警覺、尋求專業評估：

一、突然冷漠、失去興趣

以前熱衷的活動突然不做了。醫師表示，這不是「不想動」，而是因為大腦的動力系統（多巴胺路徑）開始失衡。

二、焦慮或恐慌變多

明明沒什麼大事，卻心慌、睡不好、反覆擔心。研究發現這是焦慮與阿茲海默症的tau蛋白堆積相關所致。

三、衝動、暴躁、容易爆炸

以前很溫和，現在動不動就「炸了」。醫師指出，這是前額葉抑制力下降的典型表現。

四、變得懷疑、容易誤會他人

醫師表示，當開始懷疑家人藏錢、懷疑鄰居說壞話時，這不是「脾氣差」，而是大腦解讀社會訊號的能力出現問題了。

五、情緒反覆、陰晴不定

明明今天很開心，但到了明天卻突然低落，一天內變好幾次，像是情緒溜滑梯，其實是神經傳導物質逐漸混亂。

六、動機減退，什麼都不想做

其實是大腦獎酬迴路（reward system）受到影響。

醫師建議，可從六大日常保健降低失智風險：

一、有節奏的作息

固定睡眠時間能幫助「腦淋巴系統」清除毒蛋白。

二、每天至少活動20至30分鐘

不用跑步，散步都好。運動能降低tau（毒蛋白產品）的增加速度。

三、多吃抗發炎飲食

可多吃：蔬菜、水果、深海魚、堅果；少吃：高糖、加工，及油炸食物，良好的飲食可顯著改善腦部發炎反應。

四、保持社交

研究發現，孤獨感本身就會增加失智風險50%。

五、設定「小小的生活挑戰」

每天一件小任務：曬太陽、走2000步、學一個新單字，能刺激前額葉，維持活性。

六、家人情緒變動時，給予理解多過指責

醫師建議，當家人的情緒有變時，第一時間不是指責他：「你怎麼變這樣？」而是改以：「最近你是不是比較辛苦？要不要一起找醫生看看？」的做法，協助家人就醫。

醫師提醒，失智症是一個逐漸發展的漸進式疾病，大腦會在記憶退化前，用情緒和行為提出警告。呼籲家屬提高敏銳度：「當你看到冷漠、焦慮、衝動、猜疑、情緒不穩、失去動力，而且持續半年以上，這不是性格問題，而是大腦可能正在變化。」醫師強調，越早發現失智症，越能延緩惡化的進程。