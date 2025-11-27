年輕人也高風險！氣溫驟降小心「起床第一步」 醫示警：3部位最易拉傷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天氣溫驟降，年輕族群也要小心三大急性拉傷。 圖／Ingimage
冬天氣溫驟降，年輕族群也要小心三大急性拉傷。 圖／Ingimage

據日媒「TBS NEWS DIG」報導，在氣溫下降的冬天，日常生活中看起來很平常的動作，其實都隱藏著「急性拉傷風險」，像腰部扭傷（俗稱閃到腰）、背部拉傷，以及冬季特別常見的急性膝蓋拉傷。平井整形外科診所副院長平井志馬說明，膝蓋周圍血管密集，在氣溫驟降時肌肉特別容易變硬，一旦起身、下床或下樓梯時突然出力，就可能痛得動彈不得。

女性因為肌肉量較少，從年輕女性到中年女性都是高危險族群。「身體還沒暖和起來」的清晨最容易發生膝蓋拉傷。平井副院長提醒，民眾尤其要小心「早上剛從床上踩下去的那一步」。為避免膝蓋在瞬間受力時被扯到，他建議起床前先躺在床上做簡易暖身，「躺著將膝蓋輕輕彎曲再伸直」。透過這種方式促進血液循環，讓下半身的肌肉先暖起來，減少風險。

至於如何預防「三大急性拉傷」？愛知醫科大學的佐藤純醫師指出，冬天氣溫突然變冷，身體還來不及適應，容易讓肌肉瞬間變得僵硬，加上平常缺乏活動，更容易在出力時受傷。他建議平日就要增加身體的耐寒程度與活動，例如多走路、讓身體保持基本溫度、早上起床前先活動關節、外出前先暖身，或是早中晚各做十次墊腳尖、再緩緩放下的簡單運動。

專家也提醒，腰、背、膝之所以特別容易出問題，是因為這三個部位承受體重、負責支撐與移動，又直接受到氣溫影響。尤其是「早上洗臉」的姿勢，不分年齡，都要特別注意，微微彎腰可以減輕膝蓋的壓力。

