嚴管醫美引醫界論戰 石崇良指「公益大於私利」修法態度不變

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良態度不變，他表示，畢業後一般醫學訓練（PGY）行之有年，若發現缺漏，應設法補齊。記者林琮恩／攝影
衛福部本月預告修正「特管辦法」，欲杜絕醫師未經完整訓練，從事醫學美容手術，並將醫美診所納入評鑑，引發醫界2派論戰，4大醫界團體力挺衛福部，醫師公會全聯會、7大醫美相關學會及醫學會，則反對醫美診所強制納入評鑑。對此，衛福部長石崇良態度不變，強調畢業後一般醫學訓練（PGY）行之有年，若有缺漏，應設法補齊。

衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），將對於抽脂、削骨、拉皮等手術項目限定執行醫師資格，依醫美手術風險程度，要求醫師完成PGY訓練、住院醫師訓練，且醫美診所比照醫院進行評鑑。

醫師公會提出3點聲明，包括支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套，已在醫美領域執業且具實績的醫師如果重回醫院接受PGY，應避免「溯及既往」衝擊與人力斷層。

石崇良今天表示，「愛美是人的天性，這無可厚非」，但民眾不該因為愛美而罔送性命，基於病人安全考量，衛福部盼透過修正特管辦法，提升安全與品質，至於各界關注法律信賴保護原則，有不溯及既往規定，但當「公益大於私利」，可以「過渡期」方式作為信賴保護。

石崇良強調，PGY制度行之有年，針對實施PGY訓練前，沒有道理要求回溯，但既然國內已有PGY訓練制度，在制度上路後的醫師，應回歸訓練機制，原因是當初縮短醫學系畢業時間，從7年改為6年，並將臨床實作改為畢業後執行，將6年醫學系結合PGY訓練，作為醫師完整的基礎訓練搭配，如今既已發現缺漏，就應該補齊，以強制性方式執行。

衛福部醫事司今天下午將邀40醫界團體，就特管辦法進行討論，外界關注修法進程是否如期推動。石崇良說「特管辦法」預告中，除醫美管理，另包括實驗室自行開發檢測（LDTS）相關管理，這是因應再生醫療雙法進行修訂，因落日條款，明年「一定要上路」，將視今天下午討論結果，持續朝明年1月1日上路努力。

