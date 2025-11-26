揪蘇丹紅化粧品！衛福部首開發檢驗方法 24日公布可檢驗機構名單

蘇丹紅化妝品案，疑慮產品新增至20項，立法院社福及衛環委員會今天邀相關單位就「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告，這是國內首宗蘇丹紅化妝品案，據衛福部書面報告，國家實驗室積極開發化粧品蘇丹色素檢驗方法，於11月24日開發完成，並公布檢測化粧品蘇丹紅方法，並公布可檢驗的機構名單。

衛福部書面報告指出，已主動稽查要求「亦鴻企業有限公司」提供原料銷售紀錄，共涉14家下游廠商，其中12家確實使用不法原料，並偕同所轄地方政府衛生局持續清查並封存問題產品。化粧品產品含禁用成分，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，違規者將依同法第22條，處2萬至500萬元罰鍰。未來將持續抽查相關產品，如有違法必依法沒入及重罰。

衛福部表示，國家實驗室積極開發化粧品中蘇丹色素檢驗方法， 採用高靈敏液相層析串聯質譜儀並搭配同位素內標法，輔以液相層析儀（LC）進行高濃度定量檢驗，檢驗方法已於11月24日公開，並同步公布可檢測化粧品中蘇丹色素之檢驗機構名單。

針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）， 經檢出禁用色素蘇丹4號，衛福部即刻要求網路平台全面下架問題產品，並由所轄衛生局依法處辦違規業者。

衛福部於11月4日發函請化粧品公協會轉知所屬會員留意此原料事件，另以化粧品產品登錄平台系統通知業者，化粧品業者應建立供應鏈管理制度，進行原料檢驗與安全評估，得自行或委託外檢驗，避免劣質或不合格原料流入製程，以確保產品品質與安全。

為查明是否還有其他業者自新加坡輸入此問題原料，衛福部向關務署調閱「Campo Research」公司相關輸入報關資料，以利進一步追查，並持續監控國際化粧品警訊並進行風險評估，發布消費警示，展現我國整體化粧品風險預警能力並保障消費者使用安全。

衛福部強調，已主動清查問題原料及產品，於第一時間處理並進行預防性下架，協力司法單位以確保問題原料與產品不得再流入市面，將持續監控國際化粧品警訊，加強製造場所落實原料驗收檢查，並評估與環境部化學署及財政部關務署進行跨部會合作以精進原料管理作為。

衛福部指出，將透過強化產業自律及政府管理，落實化粧品衛生安全各環節監督管理措施，建立更為完善化粧品安全環境保障消費者使用安全。