快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

揪蘇丹紅化粧品！衛福部首開發檢驗方法 24日公布可檢驗機構名單

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
據衛福部書面報告，國家實驗室積極開發化粧品蘇丹色素檢驗方法，於11月24日開發完成，並公布檢測化粧品蘇丹紅方法，並公布可檢驗的機構名單。本報資料照片
據衛福部書面報告，國家實驗室積極開發化粧品蘇丹色素檢驗方法，於11月24日開發完成，並公布檢測化粧品蘇丹紅方法，並公布可檢驗的機構名單。本報資料照片

蘇丹紅化妝品案，疑慮產品新增至20項，立法院社福及衛環委員會今天邀相關單位就「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告，這是國內首宗蘇丹紅化妝品案，據衛福部書面報告，國家實驗室積極開發化粧品蘇丹色素檢驗方法，於11月24日開發完成，並公布檢測化粧品蘇丹紅方法，並公布可檢驗的機構名單。

衛福部書面報告指出，已主動稽查要求「亦鴻企業有限公司」提供原料銷售紀錄，共涉14家下游廠商，其中12家確實使用不法原料，並偕同所轄地方政府衛生局持續清查並封存問題產品。化粧品產品含禁用成分，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，違規者將依同法第22條，處2萬至500萬元罰鍰。未來將持續抽查相關產品，如有違法必依法沒入及重罰。

衛福部表示，國家實驗室積極開發化粧品中蘇丹色素檢驗方法， 採用高靈敏液相層析串聯質譜儀並搭配同位素內標法，輔以液相層析儀（LC）進行高濃度定量檢驗，檢驗方法已於11月24日公開，並同步公布可檢測化粧品中蘇丹色素之檢驗機構名單。

針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）， 經檢出禁用色素蘇丹4號，衛福部即刻要求網路平台全面下架問題產品，並由所轄衛生局依法處辦違規業者。

衛福部於11月4日發函請化粧品公協會轉知所屬會員留意此原料事件，另以化粧品產品登錄平台系統通知業者，化粧品業者應建立供應鏈管理制度，進行原料檢驗與安全評估，得自行或委託外檢驗，避免劣質或不合格原料流入製程，以確保產品品質與安全。

為查明是否還有其他業者自新加坡輸入此問題原料，衛福部向關務署調閱「Campo Research」公司相關輸入報關資料，以利進一步追查，並持續監控國際化粧品警訊並進行風險評估，發布消費警示，展現我國整體化粧品風險預警能力並保障消費者使用安全。

衛福部強調，已主動清查問題原料及產品，於第一時間處理並進行預防性下架，協力司法單位以確保問題原料與產品不得再流入市面，將持續監控國際化粧品警訊，加強製造場所落實原料驗收檢查，並評估與環境部化學署及財政部關務署進行跨部會合作以精進原料管理作為。

衛福部指出，將透過強化產業自律及政府管理，落實化粧品衛生安全各環節監督管理措施，建立更為完善化粧品安全環境保障消費者使用安全。

蘇丹紅 衛福部 衛生局

延伸閱讀

20項化粧品含蘇丹紅 食藥署重罰原料商500萬元

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

王義川自稱「台灣國立委」惹議 王鴻薇酸：你跑錯地方了

化妝品原料含蘇丹紅！台南業者遭波及…主動下架5977支潤唇膏

相關新聞

萌！購物袋放地上付錢後提起變重 真相令全網爆笑：行銷策略

付錢後發現購物袋內「貨品」有異樣，難道是被偷龍轉凰？最近台南1名男子在跳蚤店（販售二手物品的商店）買東西，付款時短暫將載有商品的膠袋放在地上，不料他付款後再提起膠袋，驚覺「想說怎麼這麼重」，低頭一看，才發現1隻可愛小黑貓藏在袋中，一臉無辜地看着原PO。原PO表示，原來該黑貓是店內的「鎮店之寶」，由老闆收養。

揪蘇丹紅化粧品！衛福部首開發檢驗方法 24日公布可檢驗機構名單

蘇丹紅化妝品案，疑慮產品新增至20項，立法院社福及衛環委員會今天邀相關單位就「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及...

善終規劃的3個準備：律師賴芳玉教你安排錢、照護、醫療 好好老更重要

身為台灣最知名的家事律師，看多了人生悲歡離合，賴芳玉卻不鼓勵急著寫遺囑。賴芳玉認為善終準備的起點，不是先立遺囑，而是自問「想怎麼好好老」。

河川廢棄物調查 免洗食器最多

荒野保護協會昨公布最新河川廢棄物快篩調查成果，針對宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河進行調查，發現一次性飲食塑膠廢棄物...

直聘移工看護 雇主：不適任卻難解約

有民眾透過直聘制度聘僱看護移工，事後發現移工態度不佳，想申請廢聘卻被要求「自行蒐證」，雇主協會為此呼籲勞動部建立「看護不...

影／化粧品染蘇丹紅 石崇良：移送檢調查明是否為惡意添加

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，12家廠商遭波及，有疑慮產品增加到20項。衛福部長石崇良上午出席立法院衛環委員會備詢，會前受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。