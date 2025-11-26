快訊

防蘇丹紅化粧品 石崇良：全案移送檢調、蘇丹紅列常規後市場查驗項目

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天上午出席立法院社福及衛環委員會備詢，他提到，本案由食藥署依國際新聞主動追蹤查驗而發現，全案已移送檢調偵辦，將查明是否為惡意添加。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天上午出席立法院社福及衛環委員會備詢，他提到，本案由食藥署依國際新聞主動追蹤查驗而發現，全案已移送檢調偵辦，將查明是否為惡意添加。記者林琮恩／攝影

國內爆發首宗蘇丹紅化粧品案，12家廠商遭波及，疑慮產品增加至20項。衛福部石崇良今天上午出席立法院社福及衛環委員會備詢，他提到，本案由食藥署依國際新聞主動追蹤查驗而發現，全案已移送檢調偵辦，將查明是否為惡意添加，針對市售化粧品國內外都是採後市場查驗，而非邊境抽驗，後續會將蘇丹紅列為查驗項目。

石崇良說，這是國內第1次發生蘇丹紅摻入化粧品案件，食藥署察覺國外新聞報導，主動追溯、查驗，發現原料流向14家業者，共12家有相關產品販售，陸續檢出涉及20品項，將持續追查，針對違法原料製造商，衛福部已給予最高額的500萬罰鍰，同時將全案移送檢調偵辦，如發現業者是惡意添加，將要求給予最高處分。

外界關注，衛福部是否會從邊境查驗，避免疑慮原料流入化粧品業者。石崇良說，全球化粧品管理原則，都是採後市場查驗，針對業者成品、製程把關，原因是化學原料輸入，為多元用途，而不是單純用於化粧品，衛福部實施後市場監測，後續已化驗數千件重金屬、禁用的化學原料等，同時訂定良好作業規範（GMP），輔導業者強化製程管理。

石崇良表示，未來會將蘇丹紅列為化粧品後市場查驗項目之一，由於本案為進口商進口疑慮原料至國內，截至目前追查方式為由上游往下游循線追查，是否有其他業者進口疑慮原料，還要設法了解，食藥署已發函疑慮原料製造業者「Campo Research」公司所在國新加坡主管機關，截至今天上午，尚未獲得對方回應。

昨新增疑慮品項為恬雅生物科技「辣木酵母煥顏緊緻面膜」；益通泰商業產品「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜」，地方衛生局處持續追查已售產品流向。其他疑慮產品及其批號如下：

歐萊德男用養髮液序號「01103999B09-5411」；未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」一百及八十毫升裝，序號「TE414、TE624、TE815」；無患子「古寶亮澤修護潤唇膏」序號「125D12」；植肌生技「炫彩粉漾潤唇膏—01淡粉」序號「125G07」。

軒郁「琥珀微臻逆齡緊致膠囊」56顆裝及8顆裝，序號「POI010001」；綠藤生機「專心護唇油—莓紅版」序號「M25062702」；豐姿妍麗「傳明酸嫩白清乳霜」序號「ＭＦＧ：20251104KDA1」。

蘇丹紅 石崇良 衛福部

