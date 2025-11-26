聽新聞
再探低溫！吳德榮：27日東北季風挾水氣 週末平地12度
根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗公館攝氏11.6度。氣象專家吳德榮表示，東北季風略減弱，明天另一波東北季風挾水氣南下，28日至30日平地低溫再探12度左右。
根據交通部中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉11.6度，雲林縣古坑鄉12.9度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，結構鬆散的高層雲系通過，東北部局部零星飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風減弱，各地晴時多雲，白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天另一波東北季風挾水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；28日水氣東移，迎風面轉乾；29日、30日大陸高壓影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大。
吳德榮提醒，28日至30日連3天的清晨，因輻射冷卻加成，部分平地將出現12度左右的最低氣溫。
吳德榮指出，熱帶性低氣壓昨晚8時發展為輕颱天琴，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，天琴進入南海向西北西前進，持續增強，但無侵台機率。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，12月1日颱風天琴外移的高層雲系通過，東北季風水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台灣氣溫下降；12月2日迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。
