再探低溫！吳德榮：27日東北季風挾水氣 週末平地12度

付錢後發現購物袋內「貨品」有異樣，難道是被偷龍轉凰？最近台南1名男子在跳蚤店（販售二手物品的商店）買東西，付款時短暫將載有商品的膠袋放在地上，不料他付款後再提起膠袋，驚覺「想說怎麼這麼重」，低頭一看，才發現1隻可愛小黑貓藏在袋中，一臉無辜地看着原PO。原PO表示，原來該黑貓是店內的「鎮店之寶」，由老闆收養。

2025-11-26 07:50